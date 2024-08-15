İnsansız tarım robotuyla Avrupa’ya açılma hedefi

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Holding, iştiraki Pek Automotive’in Slovenya’nın Logatec kentindeki yeni yönetim merkezi ve fabrikasının açılmasının ardından büyüme de planlıyor. 2024’ün ikinci yarısında seri üretimine başlanacak ürünler, düşük voltajlı elektrik enerjisiyle çalışıyor. 2025 yılında Avrupa pazarında etkinliğini arttırmayı hedefleyen firma, kıta genelinde 19 ülkede distribütörlük anlaşmaları da gerçekleştirdi.

SERİ ÜRETİME GEÇECEK

Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, “Orta ve uzun vadede sürdürülebilir döviz geliri elde etme ve büyüme hedefiyle, global yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi. Peker, elektrikle çalışan insansız makinelerin yüksek teknoloji ürünleri olduğuna dikkat çekerek, “Artık seri üretim yaparak, dünya pazarına açılacağız. Öncelikli pazarımız Avrupa, ardından ülkemizde de büyümek istiyoruz. Çok kısa süre içerisinde kendisini amorti eden ürünler tarım döngüsünün tamamına hitap edecek şekilde tasarlandı” diye konuştu.

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Türkiye’de ve yurtdışında gerçekleştirilen projeler ve şirketlerin finansal gücü sayesinde finansman konusunda sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren Peker, “Çok uzun vadeye yayılan ve çok uygun faiz oranlarıyla krediye ulaşabiliyoruz; böylelikle özkaynak karlılığımızı en üst seviyeye taşıma imkanımız oluyor. Özellikle, Almanya’daki finansal olanaklar sayesinde özkaynak verimliliği yüksek projeler yapma imkanını elde ediyoruz. Bu durum bizim bundan sonraki en büyük itici güçlerimizden birisi olacak” dedi. Almanya’da önemli yatırımlardan birisi olan Nordstern projesine de değinen Peker, “İzinler sonrası inşaat süreci hemen başlayacak. 350 milyon Euro’nun üzerinde bir hasılat beklediğimiz bu proje, bir Türk firmasının Avrupa’da gerçekleştirdiği en büyük gayrimenkul geliştirme projelerinden birisi, belki de en büyüğü olacak” dedi.

İSPANYA’DA MODÜLER EV YATIRIMI GERÇEKLEŞTİRDİ

İspanya’da yeni ve kârlı bir yatırım modeli ile ilerlediklerini kaydeden Hasan Peker, şu bilgileri verdi: “İspanya müşteri çeşitliliğinin oldukça yüksek olduğu, cazip bir pazar. Yaklaşık bir yıl önce yatırımlara başladığımız bölgede yatırımlarımızı artırmak ve çeşitlendirmeye karar verdik. Ardından çok hızlı bir şekilde kârlılıkla neticelendirdik. Burada dünyada son dönemlerde teknolojinin daha fazla kullanımı ve değişen trend olarak öne çıkan modüler sistemi modelini kullanmaya karar verdik. Bu sistemlerin avantajı 5-6 ay gibi kısa sürede hızla üretilip kârı realize etme imkânı sağlaması ve bunun sonucunda özkaynak getiri oranlarına çok ciddi katkı sağlaması oluyor.”