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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.03.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

İnsansız hava jetini test etti

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İnsansız hava jetini test etti

Boeing, insansız savaş jetini test etti. İlk uçuşun Avustralya'da yapılan jet, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri ile geliştirildi.

Boeing'den yapılan yazılı açıklamada, "Boeing Avustralya ile Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerinin geliştirdiği insansız 'Loyal Wingman' uçağı, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." ifadesi kullanıldı. 

ABden insansız hava aracı adımı
AB'den insansız hava aracı adımı

Uçağın Avustralya'daki Woomera Uçuş Merkezi'nde bir Boeing pilotu tarafından uçurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yer trafik unsurlarını tescil eden taksi, navigasyon, kontrol ve pilotaj ara yüzüne yönelik çok sayıda testten sonra uçak, uçuş işlevselliği ve Hava Gücü Takımlaşma Sistem tasarımlarına uygunluğunu teyit etmek üzere önceden belirlenmiş rotada farklı hız ve irtifada uçmadan önce kendi gücüyle başarılı kalkışını tamamladı."

İnsansız hava araçları yapay zeka ile donatılıyor
İnsansız hava araçları yapay zeka ile donatılıyor

Açıklamada, uçağın insanlı ve insansız hava araçları ile kol uçuşu ve takım görevi yapmak üzere yapay zeka kullanacağı ifade edildi.

 

 

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