×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

İnsanlı ilk uzay görevi için son iki gün... Bakan Kacır ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın videosunu paylaştı

Güncelleme Tarihi:

#Alper Gezeravcı#Uzay#Seyahat
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 16:02

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, uzay yolcuğuna giden başarı hikayesini anlattı.

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu serüvenini anlattığı videoyu “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Milli Uzay Programı hedeflerimizi adım adım hayata geçiriyoruz.” ifadeleriyle paylaştı.

Bakan Kacır, sosyal medya adresi X üzerinden Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu serüvenini anlattığı videoyu paylaşarak şunları ifadeleri kullandı; “Bayrağında ay-yıldızı taşıyan Türk milletinin ufku gökyüzünün ötesine, uzayın derinliklerine uzanıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Milli Uzay Programı hedeflerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Mutluyuz, gururluyuz.”

Videoda, Türk astronot Alper Gezeravcı, başarı hikayesine ilişkin, “Önemli olan milletimizin, ülkemizin geleceğe yönelik bu önemli adımı atmaya kararlı olduğunu hatırlamaları. Artık gökyüzünün sınırlarının ötesine geçerek derin uzay düşleri kurabildiğimizi görmeleri.” dedi.

Haberin Devamı

Videoda, mürettebatın Alper Gezeravcı için söylediklerine de yer verildi.

Gözden KaçmasınAK Parti Grup Başkanı Abdullah Gülerden emekli maaşı zammı açıklamasıAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli maaşı zammı açıklamasıHaberi Görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alper Gezeravcı#Uzay#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!