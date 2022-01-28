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İnsanları takip için kullanıyordu... Dev şirket duyurdu! Önemli değişiklik

#Apple#Airtag#İphone
İnsanları takip için kullanıyordu... Dev şirket duyurdu Önemli değişiklik

Apple, nesnelerin kaybolmaması için kullanıma soktuğu AirTag cihazlarının güvenlik ayarlarını değiştirdi. Yapılan son araştırmalar, bu cihazların insanların takip edilmesi için kullanıldığını meydana çıkarmıştı.

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Apple Pazartesi günü, kullanıcıların kendilerini ve verilerini nasıl güvenli tutabileceklerine ilişkin yeni bir güvenlik rehberi yayımlandı.

Şirketin Kişisel Kullanıcı Güvenlik Rehberi'nde, "teknoloji yüzünden taciz edildiği ya da takip edildiğinden endişe duyan kişilere" destek verilebileceği belirtiliyor.

Kulanıcıların istenmeyen bir AirTag cihazıyla karşılaştıklarında neler yapabilecekleri de rehberde anlatılıyor.

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Anahtar ya da cüzdan gibi nesnelere takılan küçük aletler şeklindeki AirTag, Apple'ın 'Beni Bul' ağının kullanılarak bu nesnelerin tespit edilmesi için kullanılıyor.

İnsanları takip için kullanıyordu... Dev şirket duyurdu Önemli değişiklik

BBC, geçen hafta yayımladığı haberde birkaç kadının bilgileri dışında AirTag cihazlarla takip edildiğini ortaya koymuştu. Kadınlardan biri, AirTag'i çantasının içinde bulduğunu açıklamıştı.

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Dijital haklar kuruluşu Electronic Frontier Foundation'da siber güvenlik direktörü Eva Galperin, "Çalınan nesneleri bulmaya yarayan bir nesne yarattığınızda takip için de mükemmel bir araç yaratmış olursunuz" diyor. Apple ise BBC'ye yaptığı açıklamada müşterilerinin güvenliğini ciddiye aldığını belirtmişti.

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