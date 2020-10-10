‘İnsan odaklı teknoloji büyük önem taşıyor’

Tarihsel süreçte yaşanan devrimsel nitelikli değişimlerin, teknolojik gelişmeleri yarattığını belirten Çelebi, “Büyüme ve sürdürülebilir kalkınma konularında yıllardır çalışan bir insan olarak, bu dönemleri teorik ve uygulama bazında derinlemesine inceleme imkanım oldu. Gördüğüm temel konuların başında altyapıdaki teknolojik gelişmelerin ve uygulamaların, üst yapıdaki toplumsal hayatı kökten etkilemesi geliyor. Bu nedenle teknolojinin kullanımının insan odaklı olması çok önemli” dedi.

DEĞİŞİM HIZLANACAK

Kasım 2019’dan bu yana 36 kişilik bir ekiple birlikte bu çalışmayı hazırladıklarını belirten Çelebi, “Çalışmamız bir bütünün parçaları halinde. Bizler pratikte ve teoride gördüklerimizi ve bilgilerimizi hamur ettik. Takım olarak size sunduk. İlk tespitimiz teknolojik gelişme ve arzın kendi talebini yarattığı. İkinci tespitimiz değişimin hızlanacağı ve sürekli olacağı. Bugün Türkiye’nin teknoloji ve iletişim temel altyapısını geliştirme ihtiyacı var. Fiber-optik altyapısına talebin çok hızla artacağını hesaplıyorum. Çünkü dijitalleşme ve bilgi akış sistemleri kendi talebini hızla yaratacaktır. Eğitim sisteminde altyapı eksikliğini açıkça görüyoruz. Fiber altyapısı yetmiyor. Bürokrasinin engellemeleri nedeniyle teknolojik gelişmelerin gerisinde kalacağız ne yazık ki. Bu alanları özel kesime açmalıyız. Nasıl otoyollar yaygınlaştığında taşıma ve pazarlar geliştiyse haberleşme ve iletişim altyapısı geliştiğinde de dijital teknoloji ve ekonomi gelişecektir” ifadelerini kullandı.