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Ekonomi
Haber Giriş: 09.04.2021 - 17:59 | Son Güncelleme:

İnsan kanından yapılmıştı, büyük tepki çekmişti... Skandal ayakkabı toplatılıyor!

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İnsan kanından yapılmıştı, büyük tepki çekmişti... Skandal ayakkabı toplatılıyor!

Nike, tabanlarında bir damla insan kanı bulunan "Şeytan Ayakkabıları"nı yapan sanat kolektifini dava etmiş ve ayakkabıların toplanmasını istemişti. Ayakkabıların toplanacağı ve para iadesi yapılacağı duyuruldu.

Nike, sanat kolektifi MSCHF ve rapçi Lil Nas X işbirliğinde yeni ayakkabısını satışa çıkardı. Ancak ayakkabıda dikkat çeken detay büyük tepki toplamıştı. Nike açtığı davayı kazanmış ve ayakkabıların piyasadan toplatılmasını istemişti. Ayakkabıların toplatılmasına onay çıktı. Müşterilere ise para iadesi yapılacak. 

Tabanında insan kanı kullanılmıştı Büyük tepki topladı, dava açıldı
Tabanında insan kanı kullanılmıştı! Büyük tepki topladı, dava açıldı

KISA SÜREDE TAMAMI SATIŞMIŞTI

Satışa çıkan modelde her bir ayakkabıda sanat kolektifinin üyeleri tarafından bağışlanan, 60 santimetre küp (2.03 sıvı ons) kırmızı mürekkep ve tek bir damla insan kanı bulunuyordu.

Şeytan ayakkabısından toplam 666 çift üretildi. Ayakkabıların değeri ise 1018 dolar olarak belirlenmişti. Büyük tepki toplayan ayakkabılar aynı zamanda dün bir dakika içinde tükenmişti.

DAVAYI NİKE KAZANDI

Markalarının izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle New York Doğu Bölgesi Mahkemesi’ne başvuran Nike, ayakkabıların satışının durdurulmasını ve sanat kolektifinin meşhur logolarını kullanmasının engellenmesini talep etmişti.

İnsan kanı ayakkabıda sular durulmuyor Tamamı satılmıştı... Geri toplatılacak
İnsan kanı ayakkabıda sular durulmuyor! Tamamı satılmıştı... Geri toplatılacak

Dava dilekçesinde ‘Şeytan‘ ayakkabıların MSCHF ve Nike arasında hatalı şekilde bağlantı kurulmasına neden olarak karışıklık yarattığı ifade edilmişti.

İnsan kanından yapılmıştı, büyük tepki çekmişti... Skandal ayakkabı toplatılıyor

GERİ TOPLATILMASINA ONAY

MSCHF'nin avukatı, 600'den fazla çift olan ayakkabıların çoğunun halihazırda bireysel tüketicilere gönderildiğini ve bunun Nike'ın iddialarını geçersiz kıldığını iddia etmişti ancak sonuç tahmin ettikleri gibi olmadı. Ayakkabılar toplatılarak, müşterilere para iadesi yapılacak.

Nike, bazı müşterilerin şu anda markayı Şeytan ile bariz ilişkisi nedeniyle çevrimiçi olarak boykot ettiğini söyledi. Şirket, MSCHF'nin şu anda geçiş halindeki tüm siparişleri durdurmasını ve geri almasını istiyor.  

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