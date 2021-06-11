‘İnşaatta hareketlilik başlayacak’

ARTAŞ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, pandemi sürecinin getirdiği olumsuzluklara rağmen Türkiye’de konut alımı noktasında ciddi bir talep olduğunu dile getirdi. Bu talebin alıma dönmesini tetikleyen en büyük unsurun ise konut kredisindeki faiz oranları olduğunu belirten Çetinsaya, “Gerçekleştirilen kampanyalardaki satış rakamlarıyla da bu etkiyi gördük. Normalleşmeyle birlikte inşaat sektöründe ciddi bir hareketlilik yaşanacağı aşikâr. Bunu destekleyecek en büyük unsur yine yüzde 1’in altına çekilecek düşük konut kredi faizi olacaktır” dedi.



GÜVENLİ LİMAN

“Ekonominin lokomotifi olan inşaat sektörü 2021 yılında da aktif rolünü sürdürecektir” diyen Süleyman Çetinsaya, “Bu noktada sektörün beklentisi, pandemi kısıtlamalarının kalkması ve her daim güvenli liman olarak görülen konutlara alıcıların kolay ulaşımının sağlanması yönünde. Bu da ifade ettiğimiz gibi düşük konut kredi faizi, düzenlenecek kampanyalar ve devlet desteklerinin sağlanması ile mümkün. Bunu hayata geçirebilirsek 2021 son çeyreği ile birlikte konut geliştiricilerinin yeni projelerini hızlandıracağı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.



GÜÇLÜ YATIRIM ARACI

Konut satışlarının artışına katkı sağlayan diğer bir faktörün ise yabancı yatırımcılar olduğunu ifade eden Çetinsaya, “Yüksek karlılığı ve istikrarlı değer artışıyla ülkemizdeki gayrimenkulleri güçlü bir yatırım aracı gören yabancılar kendilerine vatandaşlık imkanının da sağlanmasıyla yatırım için ülkemizi tercih ediyor. Yabancı yatırımcının ciddi oranda ülkemizdeki arsa, konut, ofis gibi gayrimenkullere yatırım yaptığını Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden görebiliyoruz. Nisan ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 416 artış gösterdi. Ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlama adına yabancıların mülk sahibi olmasını kolaylaştıran hükümetimiz bu noktada güzel adımlar attı” diye konuştu.



YABANCIDAN YOĞUN İLGİ

Projelerine olan yabancı ilgisine dikkat çeken Çetinsaya, “Artaş İnşaat olarak inşa çalışmaları hızla devam eden projelerimizden başta Avrupa Konutları Atakent 4 B, Atakent 4 C ve Yamanevler 2. etap ile İstanbul’un yeni yaşam merkezlerinden biri haline gelen Ayazağa-Arıcılar bölgesinde konumlandırdığımız Avrupa Konutları Çamlıvadi’ye yabancı ilgisi beklentimizin üzerinde. Hem yatırım hem de oturum için yabancı yatırımcıların projelerimizi tercih ettiğini söyleyebiliriz. Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünün önemli kurumsal aktörü olan bizler, yılların getirdiği kurum kültürü ve yönetim anlayışımızın gereği ülkemize katkı sağlamaya, sektöre yönelik yatırım planlamalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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