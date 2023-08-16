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İnşaatta günde 2 bin liraya çalışacak eleman bulunamıyor

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#İnşaat#İşçi#Maaş
İnşaatta günde 2 bin liraya çalışacak eleman bulunamıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 11:48

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Biroğlu, Diyarbakır ve birçok ilde inşaat sektöründe günlük bin 500 TL ila 2 bin TL arasında çalışacak eleman bulamadıklarını belirtti. Biroğlu, Türkiye'de işsizlik olduğuna inanmadığını ifade ederek, "Her sektörde şu anda personele ihtiyaç var" dedi.

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DİSİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Biroğlu, yakın zamanda eleman ihtiyacını gidermek için yurt dışından personel getirmek durumunda kalabileceklerini ifade ederek, “Deprem sürecinden sonra özellikle inşaat sektöründe kalifiye eleman sıkıntısı oluştu. Dolayısıyla personel sıkıntısı var. Bunun yanında maaşlar da yükseldi. Şu anda bir kalifiye ustaya bin 500 ile 2 bin TL arasında bir ücret ödüyoruz. Buna rağmen de eleman bulamıyoruz. Bizim firmada bile ortalama deprem bölgesinde çalışan 700’ün üzerinde insan var, 200’e yakın da açığımız var. Maalesef belirttiğim fiyata rağmen eleman bulamıyoruz. Böyle giderse biz, yurt dışından personel getireceğiz” dedi.

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“İŞSİZLİK VAR DENİLİYOR AMA BUNA HİÇBİR ZAMAN İNANMADIM”

Sadece inşaat sektöründe değil, birçok iş alanında elemana ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Biroğlu, “Yanı başımızda Kuzey Irak’a giden personeller var. Bunun yanında Avrupa’ya giden tır şoförleri de var. Ama aynı fiyatı biz burada kendilerine veriyoruz. Bu sorunun önümüzdeki süreçte daha da sıkıntı oluşturacağını düşünüyoruz. İnşallah düşündüğümüz gibi olmaz. Ülkemizde ‘işsizlik var’ deniliyor ama ben buna hiçbir zaman inanmadım. Her sektörde şu anda personele ihtiyaç var. Organize Sanayi Bölgesindeki imalatçının da personele ihtiyacı var, kamu müteahhitlerinin taahhüt işini yapan firmaya da personel ihtiyacı var. Muhakkak her sektörde personel ihtiyacı var. Ulaşımda bile şu anda şoför bulamadığı için kontak kapatan firmalar var” diye konuştu.

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“GENÇLER KOLAY İŞİN PEŞİNDE KOŞUYOR”

Kalifiye eleman yetiştirilmediği takdirde birçok işin sekteye uğrayabileceğine dikkat çeken Biroğlu, şunları kaydetti:
“Gençler kolay işin peşinde koşuyor. Gençlere önerim; bu düşünceden vazgeçsinler. Bir an önce herkes hedeflediği mesleği düşünsün ve 1-2 yıl sonra istediği şekilde istediği hedefe ulaşacaktır. Türkiye son birkaç yıldır üretim konusunda merkezi konuma gelmiş. Eğer kalifiyeli eleman yetiştirilmezse işler aksar. Örneğin inşaat sektöründe kalifiyeli eleman bulunmadığı takdirde o süreç uzar."

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#İnşaat#İşçi#Maaş

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