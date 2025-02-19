İnşaat seramikleri sektörünün ihracata katkısı arttı

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2024 yılında 20 sanayi kolu içinde en yüksek ihracat katkı oranının 12,89 puan ile inşaat seramikleri sektöründe gerçekleştiği duyuruldu. Sektörün bu başarısında ithalattaki gerilemenin etkili olduğu, net ihracat katkısının, 2023 yılındaki 842 milyon dolardan 2024 yılında 860 milyon dolara yükseldiği vurgulandı. Mobilya sektörünün 5,37 puan ve giyim eşyaları sektörünün 3,92 puan ile diğer yüksek katkı oranına sahip sektörler olduğu duyuruldu.

Bu arada 2024 yılında seramik sektöründe birim fiyatların da düşüş gösterdiği belirtildi. Seramik sağlık gereçleri ihracat birim fiyatının ortalama 2,00 dolar/kg'ye, seramik kaplama malzemeleri ihracat birim fiyatının ise 38 cent/kg'ye gerilediği açıklandı.

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Zeki İlter Yurtbay, endeksle ilgili yaptığı açıklamada, "2024 yılında küresel pazarlarda yaşanan tüm zorluklara rağmen sektörümüz, 20 sanayi kolu arasında en yüksek ihracat katkı oranını elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Net ihracat katkımızın 860 milyon dolara yükselmesi, sektörümüzün uluslararası rekabetteki gücünü ve sürdürülebilir büyüme potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır. Önümüzdeki dönemde de katma değerli üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.