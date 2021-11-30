İnşaat sektörüne 'sağlıklı' yatırım

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İzmir ve bölgesi başta olmak üzere Türkiye ve Avrupa’ya 14 yıldır sağlık hizmeti veren Ekol Sağlık Grubu şimdi de inşaat alanında önemli bir yatırıma imza attı. Ekol Sağlık Grubu tarafından hayata geçirilen inşaat şirketi Conatus, Çeşme Germiyan’da ultra lüks villalar yapıyor. Conatus Villaları Existence projesi 2022 Haziran’da sahiplerine teslim edilecek.

HIZLI BÜYÜME

Ekol Sağlık Grubu’nun geçen zamanda hızlı bir şekilde büyüdüğü belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi, “Özellikle uçuş kısıtlaması olduğu pandemi döneminde hastaları için Avrupa’dan İzmir’e özel uçak kaldırarak ilklere imza atan ve kurulduğu günden bugüne kadar sağlık alanında birçok ilke imza atarak kalitesini taçlandıran Ekol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz ve eşi Figen Baz şimdi de inşaat sektöründe önemli bir girişime imza attı. Opr. Dr. Mehmet Baz ve eşi Figen Baz koordinesinde girdiği her sektörde marka olmayı başaran Ekol Ailesi şimdi Conatus markası ile Çeşme için bir proje hazırladı. Sağlık alanında Ekol markasını yaratan Dr. Mehmet Baz ve eşi Figen Baz, inşaat alanında da önemli projeleri hayata geçiriyor. Doğayla insanın buluşmasından yola çıkarak kurdukları inşaat firmasına ‘Conatus’ adını veren Baz Ailesi, Çeşme’de ultra lüks villalar inşa ediyor.”





DOĞANIN İÇİNDE

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Projeleri hakkında bilgi veren Ekol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, “Ekol Sağlık Grubu olarak 14 yıldır İzmir’in Sağlık Ekolü olarak şehrimize değer katmaya devam ediyoruz. Şimdi modern mimari, doğa ve denizle iç içe Çeşme Germiyan sahilinde yapacağımız villalarımızı Haziran 2022’de teslim edeceğiz. 3D konforu, deniz ve doğa, değişimin merkezi Conatus Villaları Existence projemizde yer alacak. Ekol Ailesi olarak insan her şeyin ölçüsüdür ve tüm güzelliklere layıktır düşüncesi içindeyiz. İnsan doğayla yoğrulur, doğaya hükmeder. Doğayla birlikte güzeldir. Doğayla insanın bu birlikteliğine ünlü filozof Spinoza ‘Conatus’ diyor. Biz de sitemizin adını Conatus koyduk. Orman, deniz ve insanın birbirini koruduğu mutlu bir yaşam vadediyoruz. Özel bahçeleri, özel havuzu ve her biri deniz manzaralı villalarımız ile doğanın içerisinde bir yaşam yarattık” dedi.

SERMAYE GÜCÜ

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Ekol Sağlık Grubu Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Temsilcisi Figen Baz, “Conatus markamız, Ekol Hastaneleri’nin bir inşaat firmasıdır. Hastanemizin inşaatını yaptık. Ekol kalitesini yoğurarak sermaye gücümüzü ortaya koyduk. Ekol Grubu için güç demek; en iyisini, en kalitelisini yaratmak ve üretmek demektir. Conatus villalarımızda da doğayla birlikte en kaliteli olanı, en güzel olanı yarattık. Deniz ayaklarınızın altında, özel havuzuyla bahçenizde, orman arkanızda ve ünlü tarihçi Heredot’un dünyanın en güzel iklim diye yazdığı İzmir Çeşme’deyiz” diye konuştu.