İnşaat sektörüne 'sağlıklı' yatırım

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
67 kent alarmda Sıcaklık düşüyor... Dikkat67 kent alarmda! Sıcaklık düşüyor... Dikkat#Meteoroloji
Kombide tasarruf nasıl sağlanır Uzmanlar yanıtladı: Bu öneriler bütçenize iyi gelecekKombide tasarruf nasıl sağlanır? Uzmanlar yanıtladı: Bu öneriler bütçenize iyi gelecek#Kombi
Fenerbahçede İrfan Can Kahveciden tepki Pereira oyundan aldı ve...Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den tepki! Pereira oyundan aldı ve...#Fenerbahçe
Son dakika... AFAD duyurdu İzmirde 5.1 büyüklüğünde depremSon dakika... AFAD duyurdu! İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem#Deprem
Dünyanın yeni korkusu: Omikron Uzmanlardan ilk gözlemlerDünyanın yeni korkusu: Omikron! Uzmanlardan ilk gözlemler#Omikron
İstanbul dahil birçok ilde yüz yüze eğitime 1 günlük araİstanbul dahil birçok ilde yüz yüze eğitime 1 günlük ara#Okul
İYİ Parti’de, CHP’den ‘Aile büyüğü gibi hareket ediliyor’ rahatsızlığıİYİ Parti’de, CHP’den ‘Aile büyüğü gibi hareket ediliyor’ rahatsızlığı#CHP
Baklava modernize edilmeli mi Sosyal medyayı altüst ettiBaklava modernize edilmeli mi? Sosyal medyayı altüst etti#Baklava
Aldıklarını buldukları sananlar hizbiAldıklarını buldukları sananlar hizbi#Davutoğlu
Teröre karşı dev hendekTeröre karşı dev hendek#Suriye
Erdoğandan uçakta önemli açıklamalar... İş dünyasına çağrı: Yatırım yapın, her desteğe hazırızErdoğan'dan uçakta önemli açıklamalar... İş dünyasına çağrı: Yatırım yapın, her desteğe hazırız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Gayrimenkulde yüzde 50 istisna... Varlık satışında vergi avantajıGayrimenkulde yüzde 50 istisna... Varlık satışında 'vergi avantajı'#Vergi
Ballon d’Or ödülü 7. kez Lionel MessininBallon d’Or ödülü 7. kez Lionel Messi'nin!#Ballon D’Or
Fenerbahçe, İzmirde 2 puan bıraktıFenerbahçe, İzmir'de 2 puan bıraktı#Süper Lig
Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:#Prenses Charlene
HABERLEREkonomi Haberleri

İnşaat sektörüne 'sağlıklı' yatırım

#Ekol Sağlık Grubu#Çeşme#İnşaat
İnşaat sektörüne sağlıklı yatırım

İzmir ve çevresine sağlık hizmetleri sunan Ekol Sağlık Grubu yeni yatırım alanı olarak inşaat sektörünü seçti. Şirketin Çeşme’de hayata geçirdiği ‘Conatus Villaları Existence’ projesi 2022 Haziran ayında tamamlanarak sahiplerine teslim edilecek.

Haberin Devamı

İzmir ve bölgesi başta olmak üzere Türkiye ve Avrupa’ya 14 yıldır sağlık hizmeti veren Ekol Sağlık Grubu şimdi de inşaat alanında önemli bir yatırıma imza attı. Ekol Sağlık Grubu tarafından hayata geçirilen inşaat şirketi Conatus, Çeşme Germiyan’da ultra lüks villalar yapıyor. Conatus Villaları Existence projesi 2022 Haziran’da sahiplerine teslim edilecek.

HIZLI BÜYÜME

Ekol Sağlık Grubu’nun geçen zamanda hızlı bir şekilde büyüdüğü belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi, “Özellikle uçuş kısıtlaması olduğu pandemi döneminde hastaları için Avrupa’dan İzmir’e özel uçak kaldırarak ilklere imza atan ve kurulduğu günden bugüne kadar sağlık alanında birçok ilke imza atarak kalitesini taçlandıran Ekol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz ve eşi Figen Baz şimdi de inşaat sektöründe önemli bir girişime imza attı. Opr. Dr. Mehmet Baz ve eşi Figen Baz koordinesinde girdiği her sektörde marka olmayı başaran Ekol Ailesi şimdi Conatus markası ile Çeşme için bir proje hazırladı. Sağlık alanında Ekol markasını yaratan Dr. Mehmet Baz ve eşi Figen Baz, inşaat alanında da önemli projeleri hayata geçiriyor. Doğayla insanın buluşmasından yola çıkarak kurdukları inşaat firmasına ‘Conatus’ adını veren Baz Ailesi, Çeşme’de ultra lüks villalar inşa ediyor.”

İnşaat sektörüne sağlıklı yatırım


DOĞANIN İÇİNDE

Haberin Devamı

Projeleri hakkında bilgi veren Ekol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, “Ekol Sağlık Grubu olarak 14 yıldır İzmir’in Sağlık Ekolü olarak şehrimize değer katmaya devam ediyoruz. Şimdi modern mimari, doğa ve denizle iç içe Çeşme Germiyan sahilinde yapacağımız villalarımızı Haziran 2022’de teslim edeceğiz. 3D konforu, deniz ve doğa, değişimin merkezi Conatus Villaları Existence projemizde yer alacak. Ekol Ailesi olarak insan her şeyin ölçüsüdür ve tüm güzelliklere layıktır düşüncesi içindeyiz. İnsan doğayla yoğrulur, doğaya hükmeder. Doğayla birlikte güzeldir. Doğayla insanın bu birlikteliğine ünlü filozof Spinoza ‘Conatus’ diyor. Biz de sitemizin adını Conatus koyduk. Orman, deniz ve insanın birbirini koruduğu mutlu bir yaşam vadediyoruz. Özel bahçeleri, özel havuzu ve her biri deniz manzaralı villalarımız ile doğanın içerisinde bir yaşam yarattık” dedi.

SERMAYE GÜCÜ

Haberin Devamı

Ekol Sağlık Grubu Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Temsilcisi Figen Baz, “Conatus markamız, Ekol Hastaneleri’nin bir inşaat firmasıdır. Hastanemizin inşaatını yaptık. Ekol kalitesini yoğurarak sermaye gücümüzü ortaya koyduk. Ekol Grubu için güç demek; en iyisini, en kalitelisini yaratmak ve üretmek demektir. Conatus villalarımızda da doğayla birlikte en kaliteli olanı, en güzel olanı yarattık. Deniz ayaklarınızın altında, özel havuzuyla bahçenizde, orman arkanızda ve ünlü tarihçi Heredot’un dünyanın en güzel iklim diye yazdığı İzmir Çeşme’deyiz” diye konuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekol Sağlık Grubu#Çeşme#İnşaat

BAKMADAN GEÇME!

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

#Ünlüler Askerde
Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

#Koronavirüs
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen