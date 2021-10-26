İnşaat sektöründen istihdama katkı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Öğrenciler yüz yüze eğitimde zorluk yaşıyor ama... Velilerin de ödevi ağırÖğrenciler yüz yüze eğitimde zorluk yaşıyor ama... Velilerin de ödevi ağır#Ödev
Faiz indirimi geldi, satışların artması bekleniyor... Konut piyasası hareketlenecekFaiz indirimi geldi, satışların artması bekleniyor... Konut piyasası hareketlenecek#Faiz İndirimi
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilklerin gecesi 50 maç sonra...Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilklerin gecesi! 50 maç sonra...#Beşiktaş
Bakan Kocanın sözleri harekete geçirdi... Yeni adım geldiBakan Koca'nın sözleri harekete geçirdi... Yeni adım geldi#Aşı
Büyükelçilerin sınır dışı krizi nasıl aşıldıBüyükelçilerin sınır dışı krizi nasıl aşıldı?#Büyükelçi
2021in en değerli markaları açıklandı: Devler sıralamasında bakın hangisi birinci2021'in en değerli markaları açıklandı: Devler sıralamasında bakın hangisi birinci!#Değerli Markalar
Türkiyeden iklim çıkarması... 32 yıllık yol haritasının taslağı hazırlandıTürkiye'den iklim çıkarması... 32 yıllık yol haritasının taslağı hazırlandı#İklim Yasası
Mahkemede ‘yabancı’ hukuku karmaşasıMahkemede ‘yabancı’ hukuku karmaşası#MAHKEME
NASA Başkanından şok sözler: Yalnız değilizNASA Başkanı'ndan şok sözler: Yalnız değiliz#NASA
ABDden büyükelçilerin geri adım atmasının ardından çok önemli Türkiye açıklamasıABD'den büyükelçilerin geri adım atmasının ardından çok önemli Türkiye açıklaması#ABD
Erdoğan büyükelçilerin geri adımını değerlendirdi: Daha dikkatli olacaklarına inanıyoruzErdoğan büyükelçilerin geri adımını değerlendirdi: Daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Larin, Kartalı uçurdu Beşiktaş derbide G.Sarayı devirdiLarin, Kartal'ı uçurdu! Beşiktaş derbide G.Saray'ı devirdi#Süper Lig
En acı ölüm 4 yaşındaki oğlu gözlerinin önünde can verdiEn acı ölüm! 4 yaşındaki oğlu gözlerinin önünde can verdi#Zonguldak
Derbi sonrası Galatasarayda Fatih Terimden penaltı tepkisi Bırakması lazımdıDerbi sonrası Galatasaray'da Fatih Terim'den penaltı tepkisi! "Bırakması lazımdı"#Galatasaray
Son hali şaşkına çevirdi Futbolu bıraktı ancak...Son hali şaşkına çevirdi! Futbolu bıraktı ancak...#Henri Bienvenu
HABERLEREkonomi Haberleri

İnşaat sektöründen istihdama katkı

#İnşaat Sektörü#İstihdam#Rapor
İnşaat sektöründen istihdama katkı

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), İnşaat Sektörü Analizi Raporu ile sektörün istihdama sağladığı katkıya dikkat çekildi ve “8 ayda 300 bin kişiye iş kapısı açıldı” denildi.

Haberin Devamı

Raporda, sürdürülebilir büyüme için inşaat yatırımlarının hızlanmasına ve yatırımlara yeterli ödenek sağlanmasına vurgu yapıldı. Raporda ayrıca sektör üzerinde geçen dönemde öngörülemez düzeyde artan girdi maliyetlerinin yarattığı baskının ve vergi yükünün azaltılmasına ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapıldı. Raporun devamında “Bu yılın ilk iki çeyreğinde Türkiye’de toplam yatırımlar, sırasıyla yüzde 12.4 ve yüzde 20.3 artarken; inşaat yatırımları, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3.4 gerilemiş, ikinci çeyrek dönemde de sadece yüzde 12.2 artmıştır. Hız kazanan aşılama çalışmaları sonucunda ekonomide kısıtlamaların kalkmaya başlamasıyla, ertelenmiş yatırımların da tekrar gündeme alınmaya başladığı görülmektedir. Yatırımlarda izlenen görece iyileşmenin sürmesi sektör için büyük önem taşımaktadır. Sektörün istidam içindeki payı son yıllarda gerileyerek, TÜİK verilerine göre 2017’de yüzde 7.4, 2018’de yüzde 6.9, 2019’da yüzde 5.5 olmuştur. Bu oran, geçtiğimiz yıl ise sınırlı da olsa artarak yüzde 5.7’ye yükselmiştir. Bununla birlikte istihdam edilen kişi sayısı 2018 yılında yaklaşık 2 milyon iken 2020 yılında 1.5 milyon dolayında ve 2021 yılı ağustos ayı itibarıyla da 1.8 milyondur. Dolayısıyla işgücü potansiyeli açısından da ekonominin geneli için kritik önemde olan sektörde toparlanma çabalarıyla istihdam oranı son olarak yüzde 6.3’tür” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İnşaat Sektörü#İstihdam#Rapor

BAKMADAN GEÇME!

Songül Karlı da modaya uydu

Songül Karlı da modaya uydu

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna Tekmene sağlık Emine

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine

Bu hastalık saç baş yolduruyor Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor!