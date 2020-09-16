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Ekonomi
Haber Giriş: 16.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İnşaat sektöründen güzel haberler geliyor

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İnşaat sektöründen güzel haberler geliyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konut satışlarındaki olumlu gelişmeyi değerlendirdi.

Bakan Albayrak, “İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor! Konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.2 artarak 170.408’e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum” ifadelerini kullandı. Albayrak, paylaşımında son 3 yılın ağustos ayına ilişkin konut satış rakamlarının yer aldığı grafiğe de yer verdi. Buna göre, Ağustos 2018’de 105 bin 154 olan konut satışı Ağustos 2019’da 110 bin 538’e, Ağustos 2020’de 170 bin 408’e ulaştı.

İnşaat sektöründen güzel haberler geliyor

BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bütçe ile ilgili de değerlendirme yaptı. Albayrak şunları kaydetti: “Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık. Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak evet ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyiz.”

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