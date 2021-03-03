Son Güncelleme:
İnşaat malzemesi satın alınacak
Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce İnşaat Malzemesi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ