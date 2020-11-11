İnşaat malzemesi ihracatında tarihi rekor

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) verilerine göre, eylülde değer ve miktar olarak yılın en yüksek aylık ihracatı gerçekleştirilirken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 artan inşaat malzemeleri ihracatı, miktar olarak da 5.65 milyon ton ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Türkiye İMSAD'dan yapılan açıklamada, İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Eylül 2020 sonuçları paylaşıldı. Buna göre, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı eylülde ağustos ayına göre yüzde 25.4 artarak yeniden hız kazanırken, 1.99 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen inşaat malzemeleri ihracatı, eylülde yılın en yüksek aylık ihracatı oldu.

SALGIN ETKİSİ

Yurtdışı pazarlarda, COVID-19 salgınında yeni dalga endişesi nedeniyle talep önemli ölçüde arttı. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı, eylülde miktar olarak bir önceki aya göre yüzde 19.5 artarak 5.65 milyon tona ulaştı. Geçen yılın eylül ayına göre yüzde 20 artan ihracat, miktar olarak tüm zamanların rekorunu kırarken, bir önceki rekor 5.51 milyon ton ile Temmuz 2020'de gerçekleşmişti.

Eylül 2019'da 0.40 dolar/kg olan inşaat malzemeleri ihracatı ortalama birim fiyatı, bu yılın aynı döneminde 0.35 dolar/kg oldu. İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı, miktar olarak eylülde geçen yılın eylül ayına göre yüzde 33.4 arttı ve 243.9 bin ton oldu. Eylül ayı ithalatı, bir önceki ayın yüzde 18.5 üzerinde gerçekleşirken, sanayi ithalatı değer olarak eylülde 722 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre inşaat maliyet endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 2.11, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.11 yükseldi.