İnşaat malzemesi ihracatı arttı

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Bu nedenle yıllık ihracat da değer ve miktar olarak geriliyordu. 2024 Mayıs ayında inşaat malzemesi ihracatı değer ve miktar olarak geçen yılın mayıs ayının üzerinde gerçekleşti. Mayıs ayında çalışma gün sayısının normalleşmesi ile ihracat performansında önemli bir artış yaşandı. İhracattaki bu önemli artış pazarlardaki durağanlığa rağmen gerçekleşti. Mayıs ayı sonuçlarına göre ihracat, bir önceki nisan ayına göre 620 milyon dolar arttı ve 2.7 milyar dolar seviyesine yükseldi. Mayıs ayı ihracatı değer olarak, geçen yılın aynı ayının yüzde 6.6 üzerinde gerçekleşti. İhracat miktar olarak önceki nisan ayına göre 994 bin ton arttı ve 4.54 milyon tona yükseldi. Mayıs ayında ortalama ihracat birim fiyatı ise 0.60 dolar/kg olarak gerçekleşti. Raporda, mayıs ayında inşaat malzemesi ithalatının 1.16 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. İthalat geçen yılın mayıs ayının yüzde 5.1 üzerinde oldu.