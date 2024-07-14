×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

İnşaat malzemesi ihracatı arttı

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye İMSAD#Sanayi Dış Ticaret Endeksi#İnşaat Malzemesi
İnşaat malzemesi ihracatı arttı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 07:00

Türkiye İMSAD, İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin 2024 Mayıs ayı sonuçları açıklandı. Rapora göre, inşaat malzemesi sanayi endeksleri uzun süredir geçen yılın altında kalıyordu.

Haberin Devamı

Bu nedenle yıllık ihracat da değer ve miktar olarak geriliyordu. 2024 Mayıs ayında inşaat malzemesi ihracatı değer ve miktar olarak geçen yılın mayıs ayının üzerinde gerçekleşti. Mayıs ayında çalışma gün sayısının normalleşmesi ile ihracat performansında önemli bir artış yaşandı. İhracattaki bu önemli artış pazarlardaki durağanlığa rağmen gerçekleşti. Mayıs ayı sonuçlarına göre ihracat, bir önceki nisan ayına göre 620 milyon dolar arttı ve 2.7 milyar dolar seviyesine yükseldi. Mayıs ayı ihracatı değer olarak, geçen yılın aynı ayının yüzde 6.6 üzerinde gerçekleşti. İhracat miktar olarak önceki nisan ayına göre 994 bin ton arttı ve 4.54 milyon tona yükseldi. Mayıs ayında ortalama ihracat birim fiyatı ise 0.60 dolar/kg olarak gerçekleşti. Raporda, mayıs ayında inşaat malzemesi ithalatının 1.16 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. İthalat geçen yılın mayıs ayının yüzde 5.1 üzerinde oldu.

 
Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye İMSAD#Sanayi Dış Ticaret Endeksi#İnşaat Malzemesi

BAKMADAN GEÇME!