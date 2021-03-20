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Ekonomi
Haber Giriş: 20.03.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

İnşaat malzemeleri satın alınacaktır

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İnşaat malzemeleri satın alınacaktır

İpekyolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü futbol sahaları için malzeme alım işi yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre futbol sahaları için malzeme alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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