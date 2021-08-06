İnşaat malzemeleri sanayisi tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi DışTicsret Endeksi, haziran ayında pazarlardaki iyileşme ve canlanma ile son yılların en yüksek performansını gösterdi.

Haziran ayında özellikle yurt dışı pazarlardaki ‘büyük açılma’ ile talepte yüksek bir artış yaşandı. Bu gelişmeler doğrultusunda haziran ayında 2,89 milyar dolar seviyesine ulaşan ihracat, değer olarak aylık rekorunu kırdı.

Haziran ayında değer olarak endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 ağustos ayından bu yana en yüksek aylık ihracat gerçekleşti. Haziran ayında inşaat malzemeleri ihracatı miktar olarak da 5,85 milyon tona ulaştı. Böylece miktar olarak tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı yapıldı.

Aynı zamanda 2021 yılı haziran ayı itibarıyla yıllık (son 12 aylık) inşaat malzemeleri ihracatı 25,86 milyar dolar ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKTI

Pazarlarda, salgındaki dördüncü dalgaya rağmen büyüme beklentileri ile talep artışı sürüyor. Dış pazarlarda artan talebin yıl sonuna kadar devam etmesi, dolayısıyla ihracatta yüksek seviyelerin sürmesi bekleniyor.

Temmuz ayındaki uzun tatil nedeniyle ihracat verisinin zayıflayacağı, ağustos ayından itibaren ise ihracat artışının hızlanacağı öngörülüyor.

ORTALAMA İHRACAT BİRİM FİYATLARI YÜKSELİYOR

İnşaat malzemeleri sanayisinin ortalama yıllık ihracat birim fiyatı haziran ayında geçen yılın haziran ayına göre yüzde 48,5 arttı. 2020 yılı haziran ayında ortalama ihracat fiyatları gerilemiş ve 0,33 dolar/kg olmuştu. İhracat birim fiyatı 2021 yılı haziran ayında 0,49 dolar/kg oldu. Ayrıca haziran ayında 2018 yılı aralık ayından bu yana en yüksek ortalama ihracat birim fiyatı gerçekleşti.

İHRACAT REKORUNA TÜM ALT SEKTÖRLER KATKI SAĞLADI

2021 yılı haziran ayında inşaat malzemeleri ihracat performansı alt sektörler itibarıyla birbirlerine benzer eğilimler gösterdi. Değer, miktar ve birim fiyat olarak ihracatta eğilimler artış yönünde oldu. Geçen yılın haziran ayı Covid-19 salgınının etkilerinin hissedildiği bir ay olmuştu. Bu nedenle bu yılın haziran ayında baz etkileri sürdü. Ancak esas etki pazarlardaki yüksek talepten kaynaklandı.

TÜM TÜRKİYE SANAYİSİNİN İHRACAT PERFORMANSI İVME KAZANDI

Türkiye sanayisinin ihracat performansı haziran ayında ivme kazandı. Haziran ayında pazarlardaki açılmalar ihracat performansını olumlu etkiledi. 2021 yılı haziran ayında sanayi ürünleri ihracatı değer olarak bir önceki mayıs ayının yüzde 21,1 üzerinde gerçekleşti. Haziran ayında küresel pazarlarda aşılama ile gelen iyimserlik ve talep artışı devam etti.

Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak ise 2021 yılının haziran ayında bir önceki mayıs ayına göre yüzde 9,6 yükseldi. Haziran ayında sanayi ihracatı miktar olarak da kuvvetlendi. Haziran ayında ortalama ihracat birim fiyatlarında hissedilir bir artış yaşandı.

Sanayi malı ihracatında ortalama birim fiyatları 2021 yılı mayıs ayında 1,31 dolar/kg iken, 2021 yılı haziran ayında 1,44 dolar/kg oldu. Haziran ayında ortalama ihracat birim fiyatı yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Ortalama ihracat birim fiyatlarının artışında küresel ölçekte emtia ve nihai ürün fiyatlarındaki artış da etkili oldu.

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