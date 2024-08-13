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İnşaat maliyetleri yükseliş gösterdi

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#İnşaat#Maliyet#TÜİK
İnşaat maliyetleri yükseliş gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 10:11

İnşaat maliyet endeksi Haziran'da aylık yüzde 0,40, yıllık yüzde 66,12 arttı.

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İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,40 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,12 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,01 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,80 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,55 arttı, işçilik endeksi yüzde 105,50 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 65,78 arttı, aylık yüzde 0,36 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,06 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,96 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,87 arttı, işçilik endeksi yüzde 104,61 arttı.

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Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,24 arttı, aylık yüzde 0,52 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,24 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,85 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,22 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,70 arttı, işçilik endeksi yüzde 108,78 arttı.

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#İnşaat#Maliyet#TÜİK

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