İnşaat maliyetinde artış devam ediyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15.24 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79.91 artış gerçekleşti ve böylece tüm zamanların en yüksek artışı görüldü. Maliyet artışı aralıkta yüzde 67.74, kasımda yüzde 48.87 olarak ölçülmüştü. Geçen yılın diğer dönemlerinde ise artış yüzde 27 ile yüzde 45 arasında değişmişti.



YÜZDE 100’Ü AŞTI

Ocak ayında bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 10.12, işçilik endeksi yüzde 33.83 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 98.20, işçilik endeksi yüzde 41.02 yükseldi. Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77.78 artarken, malzeme endeksi yüzde 95.54 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87.22 arttı. Bu yapılarda malzeme endeksinin ise yüzde 106.92 arttığı açıklandı.

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Açıklanan rakamların ortalama veriler olduğu, konut üretiminde maliyet artışlarının çok daha yüksek olduğu belirtiliyor. Malzemesine göre değişmekle birlikte son 1 yılda yüzde 200 ile yüzde 400 arasında değişen oranda fiyat artışları olduğunu belirten inşaat sektörü temsilcileri, artan bu maliyetin fiyatlara yansımasının kaçınılmaz olduğunu dile getiriyor. İstanbul’da son aylarda satışa sunulan, şehrin gelişim çeperlerindeki projelerde dahi metrekare satış fiyatının 25-30 bin TL bandına gelmesi de maliyetlerin fiyatlara yansıdığını gösteriyor. Sektör yöneticilerine göre yıl genelinde kademeli fiyat artışları sürecek.