İnşaat maliyeti yüzde 90 yükseldi

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Aylardır süren rekor artış serisi şubatta da devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5.73 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90.27 arttı. Böylece tüm zamanların en yüksek yıllık artışı kayıtlara geçti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7.56, işçilik endeksi yüzde 0.23 artış gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 113.27, işçilik endeksi yüzde 41.38 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5.82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87.91 artarken, bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5.40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98.42 yükseldi. Gayrimenkul geliştiren firmalar açıklanan rakamların ortalama olduğunu, konut üretiminde bunun da üzerinde maliyet artışı ile karşılaştıklarını dile getiriyor. Artan maliyetlerin satış fiyatlarına yansıdığını belirten sektör temsilcileri, bu artışın kademeli olarak süreceğini belirtiyor.





