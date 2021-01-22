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İnşaat işleri yaptırılacaktır
Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce Barbaros Caddesi menfez yapımı, kaldırım ve çevre düzenlemesi yapılması işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
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