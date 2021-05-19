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HaberlerEkonomi Haberleriİnönü Üniversitesi 94 sözleşmeli personel alacak
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Ekonomi
Haber Giriş: 19.05.2021 - 13:37 | Son Güncelleme:

İnönü Üniversitesi 94 sözleşmeli personel alacak

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İnönü Üniversitesi 94 sözleşmeli personel alacak

İnönü Üniversitesi hastaneleri bünyesine Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre  başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine   kadar   teslim   edilmesi   gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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