İngiltere'nin kapısını dünya kupası açacak

Türkiye’de 40 ilde 83 restoran sayısına ulaşan Bursa Kebap Evi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı, yurtdışı planlarını ve büyüme hedeflerini anlattı. Yaklaşık 10 yıl önce franchise olarak yola çıktıkları Bursa Kebap Evi’ni satın alarak büyüme sürecini başlattıklarını ifade eden Helvacı, 180 milyon TL’lik ciroya ulaştıklarını söyledi. Yurtdışında çalışmalarına hız verdiklerine dikkat çeken Helvacı, “Almanya’da 2, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 3 adet restoranımız var. Burada çok yakın zamanda 2 mağaza daha açılacak. İran’daki ilk restoranımız nisan ayında devreye giriyor. İran’da 5 yılda 50 restorana, BAE’de ise 30 restorana ulaşmayı hedefliyoruz. Bunların dışında ABD, Özbekistan, Azerbaycan, Fransa, Umman, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Hindistan, Kıbrıs ve Bahreyn’de master franchise görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Ortadoğu’da kendilerine üs olarak Dubai’yi belirlediklerini dile getiren Helvacı, sözlerini şöyle sürdürdü: “BAE’de 7 emirlikte de olmak istiyoruz. Ürünlerimizi göndermek için tüm izinleri aldık. Katar’a da ayrı bir önem veriyoruz. 2022’de bu ülkede Dünya Kupası organizasyonu düzenlenecek. Dünyanın birçok ülkesinden bu organizasyon için Katar’a gelecekler. Amacımız sadece bu dönemdeki yoğunluktan yararlanmak değil. Oraya gelecek insanların markamızı görmelerini ve tanımalarını istiyoruz. Yatırımcıların radarına girmeyi hedefliyoruz. Burada yapacağımız güzel tanıtım sayesinde girmek istediğimiz İngiltere, İsveç, İsviçre, Fransa gibi ülkelerin kapılarının bize açılacağını düşünüyoruz. Ayrıca Dubai’de düzenlenecek Dubai Expo’ya da büyük önem veriyoruz. 6 ay boyunca devam edecek organizasyon için 190 ülkenin vatandaşı Dubai’ye gelecek. Bu tip organizasyonlardan yararlanarak markamızın algısını ve bilinirliğini arttırmayı amaçlıyoruz.”

ÜRÜNLER TÜRKİYE’DEN

Yurtdışındaki şubelerinde kullanılan malzemelerin tamamına yakınını Türkiye’den gittiğine dikkat çeken Helvacı: “Almanya’ya et ve süt ürünleri dışındaki tüm ürünleri Türkiye’den gönderiyoruz. Çünkü Almanya’ya et ve süt ürünleri ihracatı yapılamıyor. Diğer ülkelerdeki şubelerimize ise tüm ürünler Türkiye’den gidiyor. İskender sosundan dönere, köfteden köz patlıcana, kestane şekerinden şıraya, künefeden köz domatese kadar tüm ürünlerimiz Türkiye’den ihraç ediliyor. Yurtiçindeki tüm restoranlara da tek bir merkezden ürün temin ediyoruz. Çünkü ürünlerin bir standardı olması gerekiyor. Aynı sosu farklı aşçılar farklı yorumlayabiliyor. Bu yüzden dünyanı neresinden olursa olsun Bursa Kebap Evi’ne gelen bir müşterimizin aynı tadı almasını istiyoruz” diye konuştu.

BİR YILDA 960 BİN TON DÖNER

Türkiye’de yıllık 960 ton döner kullandıklarını söyleyen Cem Helvacı, “240 ton köfte, 120 ton tavuk, 250 ton tereyağı, 50 ton köz patlıcan, 600 ton köz domates, 225 ton şıra, 20 ton da kestane şekeri tüketimimiz var. 400 bin adet de künefe restoranlarımızda tüketiciyle buluştu. Dubai’ye ise 6 ayda 60 ton döner, 16 ton köfte, 6.5 ton tavuk, 14.5 ton tereyağı, 2.5 ton köz patlıcan, 36 ton domates, 16 ton şıra, 1.2 ton kestane şekeri ve 23 bin 500 adet künefe gönderdik” ifadelerini kullandı.