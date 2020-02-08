İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi açıkladı: Türkiye ile serbest ticaret anlaşması

Chilcott, 2020 yılının sonuna kadar ülkesinin Avrupa Birliği’ne yönelik sorumluluklarının devam edeceğini, geçiş sürecinde Ankara Anlaşması’nın da geçerli olacağını söyledi. Buna göre, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Türk vatandaşları için İngiltere’de iş kurma ve çalışma hakkı veren Ankara Anlaşması kapsamında başvuru süreci devam edecek.



Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyeleriyle önceki gün bir araya gelen Büyükelçi Chilcott özetle şöyle konuştu: “AB üyesi iken, Birleşik Krallık’ta çalışmak isteyen tüm AB vatandaşlarına izin verme yükümlülüğümüz vardı. Bu da dünyanın geri kalanından Birleşik Krallık’a gelmek isteyen üçüncü ülkelerden gelenler için dezavantaj yaratıyordu. Şu anda artık ayrıcalıklı ülke vatandaşı olmayacak, herkes eşit muamele görecek. Bu konuda henüz yasal düzenleme yapılmadı. Yeni bir yasa gelene kadar Ankara anlaşması kapsamındaki düzenleme devam edecek.



Gümrük Birliği kurallarına göre, AB’nin yürürlükte olan Serbest Ticarcet Anlaşması (STA) varsa, Türkiye o üçüncü ülke ile ayrı bir STA yapamıyor. Bu nedenle İngiltere’nin önce AB ile ticaret anlaşması müzakerelerini tamamlaması gerekiyor. Sonrasında ikili STA konusunda Türkiye’yle müzakeremizi nihai hale getirebiliriz. Yılda 20 milyar doları aşan ve son on yılda yüzde 50 oranında istikrarlı bir şekilde büyüyen İngiliz-Türk ticaretinin yüzde 90’ı, Gümrük Birliği anlaşmasından geçen mallar. Bu yılın sonunda Gümrük Birliği’nden ayrılacak olmamız ikili ticaretimiz açısından çok önemli. Bu çok değerli ticaretin sürekliliğini sağlamak için, 1 Ocak 2021’e kadar İngiliz-Türk STA’sını hazırlamalıyız.”