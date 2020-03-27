İngiltere'den serbest meslek sahiplerine destek

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, telekonferans yoluyla düzenlendiği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan ekonomik koşullarda gelirini kaybeden, zarar eden serbest meslek sahiplerinin 2 bin 500 sterline kadar aylık kazançlarının devlet tarafından karşılanmasına karar verildiğini açıkladı.



Sunak, gelecek üç aylık süreci kapsaması planlanan ödemenin haziran ayının başlarında tek seferde ve toplu olarak yapılmasının planlandığını belirtti.



Başlangıçta toplumsal bağışıklık kazanılması için Kovid-19'un kontrollü bir şekilde yayılması stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, vaka sayısının hızla artması ve eleştirilerin ardından bu politikasından dönmüştü.



Bu kapsamda hem ekonomik paket hem de sağlık tedbirleri açısından salgınla mücadeleye gecikmeli başlayan İngiltere, 330 milyar sterlinlik ekonomik paket açıklamıştı.