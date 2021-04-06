MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİngiltere'den flaş Türkiye kararı! Yolcular için şartları değiştirdi
GeriEkonomi İngiltere'den flaş Türkiye kararı! Yolcular için şartları değiştirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 06.04.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

İngiltere'den flaş Türkiye kararı! Yolcular için şartları değiştirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere'den flaş Türkiye kararı! Yolcular için şartları değiştirdi

İngiltere 15 Nisan'dan sonra aşı pasaportu uygulamasına geçmeye hazırlanıyor. Türkiye'den giden yolcular için de şartlar yenilendi.

Koronavirüs mücadele kapsamında 15 Nisan’da Covid-19 aşı pasaportu uygulamasına geçmeye hazırlanan İngiltere, direkt uçuş olmadığı için başka ülkeden aktarmalı olarak Türkiye’den gelen yolcular için de şartlarını yeniledi.

Aşı turizmi Türkiyeden Rusyaya Sputnik V turu...
Aşı turizmi! Türkiye'den Rusya'ya 'Sputnik V' turu...

İngiltere’nin Türkiye’den gelen yolcular için uyguladığı yeni şartlara, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından paylaşılan ’Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosu’nda’ yer verildi. SHGM’nin paylaşımında, "Türkiye’den İngiltere’ye gelen 11 yaş ve üstü kişilerin uçuştan önceki 3 takvim günü içinde yapılmış negatif COVID-19 antijen, LAMP, nükleik asit veya PCR test sonucu ibrazı gerekmektedir. 10 günlük karantina uygulanacak. 2’nci ve 8’nci günlerde masrafları kişi tarafından karşılanmak üzere Covid-19 testi yapılacak. Ülkeye girişten önce doldurulacak bir form aracılığı ile karantina oteli ve yapılacak 2 Covid testi için rezervasyon numara bilgileri talep edilecek." denildi.

İngiltereden flaş Türkiye kararı Yolcular için şartları değiştirdi

IATA tarafından geliştirilmişti...  Dijital seyahat kartı uygulayacak ilk ülke belli oldu
IATA tarafından geliştirilmişti...  Dijital seyahat kartı uygulayacak ilk ülke belli oldu

DAHA ÖNCE 72 SAAT ÖNCEDEN ALINAN PCR TESTİ YETERLİYDİ

İngiltere daha önce Türkiye’den gelen yolcular için kendi beyan edecekleri adreste, bir adres beyan edemezlerse devlet tarafından gösterilecek yerlerde 10 günlük karantina uyguluyordu. 11 yaş üstü yolculardan seyahatlerinden en fazla 72 saat öncesine ait negatif test sonucunu talep ediyordu.

Hayata geçecek mi Aşı pasaportu ile ilgili merak edilenler...
Hayata geçecek mi? 'Aşı pasaportu' ile ilgili merak edilenler...

İNGİLTERE’DEN TÜRKİYE’YE HAVAYOLUYLA GİRİŞ MÜMKÜN DEĞİL

Salgın önlemleri kapsamında İngiltere’den Türkiye’ye direkt uçuş seferleri yapılmıyor. İngiltere’den üçüncü ülkelerden son 10 gün içerisinde Türkiye’ye gelen yolcular 10 gün ev karantinasına alınıyor. 7’nci günde PCR testi negatif çıkanların karantinası sona eriyor.

İngiltere ikiye bölündü Aşı sertifikası kavgası sürüyor
İngiltere ikiye bölündü! Aşı sertifikası kavgası sürüyor

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi