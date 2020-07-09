İngiltere'den dev ekonomi paketi

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiliz parlamentosunda yapığı konuşmada, hükümetin virüs salgını nedeniyle çalışamayanlara yönelik verdiği ücretli izin programı desteğinin ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini, programın sona ermesinin ardından işletmelere her çalışan için 3 ay boyunca 1.000'er sterlin ek destek verileceğini bildirdi.



Sunak, "İstihdam Koruma Bonusu" adı verilen bu programın İngiliz hükümetine toplam maliyetinin yaklaşık 9,4 milyar sterlin seviyesinde olmasının beklendiğini aktardı.



Ayrıca gençlere istihdam sağlanması amacıyla yaklaşık 2 milyar sterlin seviyesinde kaynak ayrıldığını belirten Sunak, "İnsanların şunu bilmesi gerekiyor; önümüzde zorluklar olsa da kimse umutsuz bırakılmayacak." dedi.



Yeme-içme, konaklama üzerindeki katma değer vergisinin geçici olarak yüzde 20'den yüzde 5 seviyesine indirileceğini bildiren Sunak, konutların enerji yalıtımında kullanılmak üzere hane başına 5 bin ila 10 bin sterlin arasında, toplam 2 milyar sterlin seviyesinde hibe verileceğini kaydetti.



DIŞARIDA YEMEK YİYENLERE YÜZDE 50 İNDİRİM



Rishi Sunak, ağustos ayında uygulanacak "Dışarıda Ye ve Yardımcı Ol" adlı program ile restoranlarda yemek yiyenlerin yüzde 50 seviyesinde indirimden yararlanabileceğini, bunun, toplam maliyetinin 500 milyon sterlin ve yaklaşık 1,8 milyon kişinin istihdamını sürdürmesine yardımcı olacağını söyledi.



Verilen bilgiye göre, program kapsamında pazartesi, salı ve çarşamba günleri restoranlarda yemek yiyenler kişi başı 10 sterline kadar devlet desteğinden faydalanabilecek. Bu rakam, devlet tarafından programa katılan restoranlara ödenecek.



İngiltere'de halihazırda yaklaşık 9,3 milyon kişi, İngiliz hükümetinin ücretli izin programından yararlanıyor.



İngiliz ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ile 1979 yılından bu yana çeyreklik bazda en sert daralmasını kaydetti.



İngiltere'de mayıs ayına ilişkin öncü veriler, 612 bin kişinin işini kaybettiğini gösterirken, Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından hazırlanan raporda da İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik bozulma nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.