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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 15.07.2020 - 22:10,Son Güncelleme:

İngiltere'den Antalya'ya ilk uçak geldi

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İngiltere'den Antalya'ya ilk uçak geldi
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Koronavirüs sürecinde uygulanan uçuş yasağının kaldırılmasının aPandemi sürecinde uçuş yasağı uygulamasının sona ermesinin ardından İngiltere’den Antalya’ya 175 yolcu geldi.

İngiliz tur operatörü Jet2.com’un charter seferiyle Manchester’den 175 yolcusuyla havalanan uçak, saat 18.01’de Antalya Havalimanı’na iniş yaptı. Pandemi sonrası Antalya’ya gelen ilk İngiliz turist kafilesi, termal kameralarda vücut ısısı ölçümlerinin ardından pasaport işlemlerini gerçekleştirdi. İngiliz turistler daha sonra tatilini geçirecekleri turizm tesislerine yola çıktı

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