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HABERLEREkonomi Haberleri

İngiltere'de yıllık enflasyon son 30 yılın zirvesinde

#İngiltere#Enflasyon#Ekonomianasayfa
İngilterede yıllık enflasyon son 30 yılın zirvesinde

İngiltere'de enflasyon Ocak ayında yıllık bazda yüzde 5,5 olarak açıklandı. Bu, 1992'den bu yana kayda geçen en yüksek enflasyon oranıydı. Bir önceki ayda yıllık enflasyon yüzde 5,4 olarak açıklanmıştı. Enflasyonun bu yıl yüzde 7'nin üzerine çıkması bekleniyor.

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İngiltere'nin Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre, giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki artış enflasyonun yükselmesine etkiliydi. Pandemi kısıtlamaları gevşetildiğinden bu yana şirketler artan ücret, nakliye ve enerji maliyetlerini müşterilerine yansıtıyor.

ONS, perakendecilerin normalden daha az satış ve indirim sunduğunu söyledi. ONS baş ekonomisti Grant Fitzner, geleneksel fiyat düşüşlerine rağmen, satışlardaki düşüşün bu etkiyi sınırladığını ve 1990'dan bu yana Ocak ayında gerçekleşen en küçük düşüşün yaşandığını söyledi.

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İngiltere Merkez Bankası, faizleri Aralık ayında iki kez yükselterek yüzde 0.1'den 0.5'e çıkardı. Piyasalarda İngiltere Merkez Bankası'nın 17 Mart tarihindeki toplantısında faizleri yüzde 0.75 ya da yüzde 1'e çıkaracağı beklentisi hakim.

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YAŞAM STANDARTLARI DÜŞÜYOR

Enflasyon 1992'den bu yana en yüksek seviyede ve İngiltere Merkez Bankası enflasyonun bu yıl yüzde 7'nin üzerine çıkacağını tahmin ediyor. İngiltere'de enflasyon oranı, ortalama ücret artışından daha yüksek seyrediyor. Bu, yaşam standartlarının düşmesi anlamına geliyor.

Temel gıda fiyatları da artarak hanehalkı bütçesindeki baskıyı artırıyor. Ocak ayına kadar makarna fiyatları yüzde 15 ve margarin fiyatları da yüzde 37 arttı. Enflasyonun Nisan ayında enerjide tavan fiyatı uygulaması kaldırıldığında daha da kötüleşmesi bekleniyor. İngiltere, İskoçya ve Galler'de ortalama yakıt faturasının yıllık 693 sterlin artması bekleniyor.

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İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, hükümetin aileleri desteklemek için harekete geçtiğini söyledi: "Son zamanlarda yükselen enerji faturalarına yardımcı olmak için milyonlarca haneye 350 sterline kadar yardım sağlamak için adım attık. Ayrıca, Evrensel Kredi indirim oranını azaltarak ve maliyetleri düşürmek için alkol ve yakıt vergilerini dondurarak, en düşük gelire sahip insanların kazandıklarından daha fazlasını elde etmelerine yardımcı oluyoruz."

Ancak İşçi Partisi'nin gölge Hazine Bakanı Pat McFadden, hükümetin daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi. "Maliye Bakanının enerji faturalarındaki şimdi al, sonra öde planı, gelecek yıllar için borç yüklerken, vergi artışları durumu daha da kötüleştirecek" dedi.

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#İngiltere#Enflasyon#Ekonomianasayfa

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