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İngiltere'de yıllık enflasyon haziranda yüzde 2 oldu

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#Enflasyon#İngiltere#Haziran
İngilterede yıllık enflasyon haziranda yüzde 2 oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 09:56

İngiltere'de yıllık enflasyonda haziranda yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, ülkede yıllık enflasyonda haziranda yüzde 2 oldu ve mayıs ayına göre değişiklik göstermedi.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon haziranda yıllık bazda yüzde 3,5 olarak hesaplandı. Çekirdek enflasyon mayısta da bu seviyedeydi.

Hizmet sektörü enflasyonu da haziranda yıllık bazda yüzde 5,7 oldu. ​​​​​​​

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun haziranda değişiklik göstermediğini belirterek, "Otel fiyatları güçlü yükseliş gösterirken, ikinci el araç fiyatları geriledi. Kıyafet fiyatları da indirimlerin etkisiyle düştü ve fiyat yükselişleri dengelendi. Ham madde ve ürün fiyatlarında da haziranda azalma gördük." ifadelerini kullandı.

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#Enflasyon#İngiltere#Haziran

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