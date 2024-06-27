İngiltere'de Türk teknoloji şirketleri rüzgarı esti

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Medeniyet Teknopark, teknoloji ve inovasyon odaklı şirketlerden 15 kişilik iş grubu ile birlikte, Türk teknoloji firmalarını küresel pazarlara taşıdı. Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin de desteklediği iş gezisinde, Türk şirketleri ürünlerini dünya sahnesinde sergileme şansı elde etti ve uluslararası işbirliği fırsatları değerlendirildi. Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, bu kapsamlı gezinin firmalar için sağladığı faydaları ve elde edilen somut sonuçları vurgulayan açıklamalarda bulundu.

“FİRMALARIMIZI KÜRESEL PAZARDA YER ALMALARI İÇİN ZORLUYORUZ”

Ali Ramazan Tak, Medeniyet Teknopark’ın girişimcilik ekosisteminin bir parçası olarak, firmaların projelerini başarıyla tamamlamalarının yanı sıra, ürünlerini küresel pazarlara çıkarmaları için gerekli tüm desteği sağladıklarını belirterek, “Firmalarımızı sadece desteklemekle kalmıyor, onları küresel pazarlarda yer almaları için zorluyoruz” dedi. Tak, özellikle finansal teknoloji, sağlık teknolojileri ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren startupların bu iş gezisi kapsamında Londra’ya götürüldüğünü ifade etti.

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GİRİŞİMCİLER ÜRÜNLERİNİ TANITMA FIRSATI BULDU

Ali Ramazan Tak, 15 kişilik heyetle London Tech Week’de Türkiye Pavilyonu’nda girişimcilerin ürünlerini tanıtma fırsatı bulduklarını aktararak, “Etkinlik sırasında yapılan ikili ve yatırımcı görüşmeleri oldukça verimli geçti. Ayrıca Brunel Üniversitesi ve London South Bank Üniversitesi’nin girişimcilik merkezleri ziyaret edilerek, karşılıklı işbirliği toplantıları gerçekleştirildi” dedi.

“BÜYÜKELÇİMİZ KORAY ERTAŞ YATIRIMCILARI TEK TEK DİNLEDİ”

Tak, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Londra Büyükelçimiz Koray Ertaş’ı makamında ziyaret ettik. Büyükelçimiz firmalarımızı tek tek dinleyerek ilgili olabilecek yerel ve yabancı firmalarla irtibat kurulmasını sağladı. Büyükelçilikte gerçekleştirilen toplantılarda Londra pazarına açılmak isteyen işadamları, sanayi ve ticaret ateşeleri ile bir araya geldi”.

LONDRA’DAN GELECEK STARTUPLARA MEDENİYET TEKNOPARK EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

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Tak, Londra South Bank Üniversitesi ile yapılan ortak işbirliği anlaşmasının, Türk girişimcilerin Londra ekosistemine dahil olmalarını sağlarken, Londra’dan gelecek startuplar için de Medeniyet Teknopark’ın ev sahipliği yapacağını belirterek, “Bu önemli ticari seyahatin gerçekleştirilmesine katkı sunan Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Londra Büyükelçiliği ve Londra Ticaret Ateşemize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KATILIMCI FİRMALAR ZİYARETTEN MEMNUN

Londra’daki zirveye katılım sağlayan şirketler, önemli iş ağları geliştirdiklerini dile getirerek zirvenin şirketler için kısa ve orta vadede yeni iş sözleşmelerine kapı aralayabileceklerini ifade etti. Zirveye katılım sağlayan firma temsilcilerinden Mustafa Mihmanlı yaptığı açıklamada, “Buraya finansal teknolojilerle ilgili çözümlerimizi tanıtmak ve İngiltere pazarına nasıl girebileceğimizi araştırmak için geldik. Burada yaptığımız görüşmelerimiz çok olumlu geçti ve aynı zamanda büyük bir ilgi ile karşılandık” dedi.