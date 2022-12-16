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İngiltere'de tüketici güveni 48 yılın dibinde

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#İngiltere#Ekonomi#Piyasa
İngilterede tüketici güveni 48 yılın dibinde
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 08:11

İngiltere'de tüketici güveni 1974 yılından bu yana ilk kez 8 ay üst üste -40'ın altında kaldı.

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İngiltere ekonomisi zor günler geçiriyor. Siyasi karışıklık, hükümet değişiklikleri ve politikalardaki dalgalanmalar tüketici güvenini derinden sarstı. İngiltere'de Eylül ayında -49 ile 1974 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye gerilendi. Tüketici güveni Ekim ve Kasım ayının ardından Aralık ayında hafif toparlanma gösterdi. 

GfK'nın araştırmasına göre Aralık ayında Tüketici güveni -42 olarak gerçekleşti ve Temmuz ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

GfK yöneticisi Joe Staton, 50 yıllık mazisi bulunan tüketici güven endeksinde İngiltere'de 8 ay üst üste -40 oranının gerçekleştiğini söyledi.

Staton, "Yeni yıla girerken önemli bir ölçüm olan gelecek 12 ay için kişisel finansal durum görünümümüz -29'da kaldı. Ekonomik geleceğimiz konusunda endişeler akut" diye konuştu.

 

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#İngiltere#Ekonomi#Piyasa

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