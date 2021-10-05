İngiltere'de trafiğe kayıtlı yeni otomobil sayısı azaldı

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İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) verilerine göre, ülkede trafiğe kaydı yaptırılan otomobil sayısı, Eylül 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,4 azalarak 215 bin 132'ye geriledi. SMMT açıklamasında, yarı iletken tedarikinde yaşanan sıkıntıların otomotiv endüstrisini oldukça zor durumda bıraktığı belirtilerek, ülkede geçen ay 32 bin 721 yeni bataryalı elektrikli aracın (BEV) trafiğe kaydının yapıldığı, bunun bu zamana kadar görülen en güçlü aylık performans olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, "Bu, hayal kırıklığı yaratan bir eylül ayı oldu. Veriler, salgının sektör üzerindeki devam eden etkisinin bir başka kanıtı. Yaz boyunca yeni araçlara yönelik güçlü talebe rağmen özellikle Asya'dan gelen yarı iletken tedarikinin azalması nedeniyle sektör art arda 3 ay darbe aldı." ifadelerini kullandı.

NAKLİYE ŞOFÖRÜ EKSİKLİĞİ YAŞANIYOR

İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla AB vatandaşı olan nakliye aracı sürücülerinin sayısının azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ülkede gıdadan imalat ve enerjiye kadar birçok sektörde sorunlara neden oldu. Uzmanlar, nakliye şoförlerinin sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor.

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İngiltere'de Petrol Perakendecileri Derneğinden (PRA) yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusu ve Londra'daki benzin istasyonlarının beşte birinden fazlasında akaryakıt bulunmadığı, İskoçya, Galler ve iç bölgelerde akaryakıt krizinin neredeyse sona ermek üzere olduğu belirtilmişti. Ülkede silahlı kuvvetler personeli, dünden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlamıştı.