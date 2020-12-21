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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 14:08 | Son Güncelleme:

İngiltere'de sebze sıkıntısı ortaya çıkabilir

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İngiltere'de sebze sıkıntısı ortaya çıkabilir
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İngiltere'de hızla yayılan koronavirüs nedeniyle ülkeye yönelik kısıtlamalar artıyor. İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, Avrupa'da sevkiyatın aksama halinde gıda bulmada sorun olacağını açıkladı.

İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü nedeniyle Fransa'nın uyguladığı kısıtlamalar yüzünden bazı ürünlerin bitebileceği uyarısı yaptı.

Sainsbury's'den yapılan açıklamada, Avrupa'dan sevkiyatın aksaması nedeniyle yerel piyasaya yöneldikleri ve Avrupa dışından alternatif aradıkları belirtildi.

Durumunun değişmemesi halinde bazı ürünlerin bitebileceği uyarısı yapılan açıklamada, bunlar marul, karnabahar, brokoli ve turunçgiller olarak sıralandı.

Açıklamada ayrıca İngiliz ve Fransız hükümetlerine, limanlardaki ürünlerin ve diğer gıdaların derhal geçişine öncelik veren karşılıklı bir çözüme varmaları çağrısında bulunuldu.

Fransa, yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararı almış, bunun üzerine Dover Limanı'nda tır kuyrukları oluşmaya başlamıştı.

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