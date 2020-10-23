İngiltere'de perakende satışlar eylülde toparlanmaya devam ediyor

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), perakende satış hacimlerinin ağustos ve eylül arasında yüzde 1.5 arttığını söyledi. Artış, bir önceki ayki yüzde 0,8'lik artışın neredeyse iki katı büyüklüğünde.

Satışlar şu anda şubat ayında görülen salgın öncesi seviyelerden yüzde 5,5 daha yüksek. ONS, "İnsanlar daha az yemek yedikleri için gıda satışları son aylarda iyi bir performans sergilerken, gıda dışı satışlar şimdi şubat seviyelerinin üzerinde yüzde 1.7 oranında bir iyileşme kaydetti" dedi.

Çevrimiçi satışların oranı şubat ayında bildirilen yüzde 20.1'e kıyasla yüzde 27.5 oldu.