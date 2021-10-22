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İngiltere’de perakende satışlar eylülde daraldı

#İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi#ONS#İngiltere
İngiltere’de perakende satışlar eylülde daraldı

İngiltere’de perakende satışlar, eylülde yüzde 0,2 azalarak beklentilerin altında kaldı.

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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkede perakende satışlar bu yılın eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşüş kaydetti. Beklentiler perakende satışların eylülde yüzde 0,5 artacağı yönündeydi. Öte yandan, salgın öncesinde 2020 yılının şubat ayı ile kıyaslandığında bu yılın eylül ayında perakende satışlar yüzde 4,2 artış kaydetmiş durumda. ONS açıklamasında, gıda dışındaki mağaza satışlarının eylülde yüzde 1,4, ev eşyası satışlarının ise yüzde 9,3 azaldığı kaydedildi. Eylülde ülkedeki gıda perakendecilerinin satışlarının yüzde 0,6 artış kaydettiği belirtilen açıklamada, salgın öncesinde dönemle kıyaslandığında ise artışın yüzde 3,9 seviyesine ulaştığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca İngiltere’de geçen ay halkın panik alımları nedeniyle akaryakıt satışlarının da yüzde 2,9 yükseliş kaydettiği bildirildi.
İngiltere’de salgınla birlikte hızlanan internet üzerinden perakende satışlar ise artmaya devam ediyor. ONS verilerine göre, ülkede eylül ayında internet üzerinden perakende satışlar yüzde 28,1 artış kaydetti.

"1988'DEN BU YANA EN UZUN DÜŞÜŞ SERİSİ"
Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan merkezi Londra’da bulunan Pantheon Macroeconomics İngiltere ekonomisti Samuel Tombs, “İngiltere perakende satışlar düşüşünü art arda beşinci aya taşıdı. Bu 1988 yılından bu yana en uzun düşüş serisi.” İfadesini kullandı.
Tombs, ülkede perakende satışların ekim ayında Noel alışverişi ile artmasının beklendiğini, fakat perakende sektöründe genel görünümün zayıf olduğunu belirtti. İngiliz Perakende Konsorsiyumu Başkanı Helen Dickinson da “Akaryakıt kıtlığı, yağışlı hava ve düşük tüketici güveni, tüketici talebinin düşmesine katkıda bulundu.” değerlendirmesinde bulundu.

Capital Economis İngiltere ekonomisti Bethany Beckett ise, “Genel olarak, veriler ekonomik toparlanmanın eylül ayında durakladığına dair görüşümüzü destekliyor.” ifadesini kullandı. Beckett, tahminlerini İngiltere’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) 2022 yılının başlarında salgın öncesindeki seviyesine dönmesi yönünde olduğunu, fakat yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka artışları ve tedarik sıkıntılarının bu hedefe ulaşılmasını zorlaştırabileceğini söyledi.

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#İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi#ONS#İngiltere

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