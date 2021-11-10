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İngiltere'de kriz üstüne kriz! Dev şirketten korkutan uyarı

#Marks And Spencer#Perakende#Son Dakika
İngilterede kriz üstüne kriz Dev şirketten korkutan uyarı

İngiliz perakende zinciri Marks and Spencer (M&S) maliyet artışı konusunda uyardı. M&S Üst Yöneticisi Steve Rowe, "Ağır araç sürücüsü sayısının yetersiz kalması nedeniyle tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar maliyet artışlarına neden olabilir" açıklamasında bulundu.

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İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden Marks and Spencer (M&S) küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıklar nedeniyle maliyetlerin ciddi oranda artmasının beklendiğini bildirdi.

M&S’dan yapılan açıklamada, nisan başından eylülün sonuna kadarki 6 aylık dönemde şirketin vergi öncesi karının 187,3 milyon sterline yükseldiği bildirildi. Şirket geçen yılın aynı döneminde 87,6 milyon sterlin zarar ettiğini duyurmuştu.

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Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen M&S Üst Yöneticisi Steve Rowe, ülkede ağır araç sürücüsü sayısının yetersiz kalması nedeniyle tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıkların maliyet artışlarına neden olacağını belirtti.

İngilterede kriz üstüne kriz Dev şirketten korkutan uyarı

İngiltere’de gıda sektörünün diğer sektörlere kıyasla ülkede yaşanan tedarik zinciri sıkıntıları açısından daha iyi bir konumda olduğunu belirten Rowe, ağır araç sürücüsü ihtiyacının karşılanması için şirketin bir takım cazip teşvik paketleri oluşturduğunu kaydetti.

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İngiltere’nin önde gelen perakende şirketlerinden Primark’ın bağlı bulunduğu ABF Grubu’ndan dün yapılan açıklamada da ülkede artan ürün maliyetlerine dikkat çekilmişti. Açıklamada, “Yaygın olarak bildirilen liman tıkanıklığı ve kara yolu taşımacılığı sınırlamalarının etkisine ek olarak, enerji, lojistik ve emtialarda önemli maliyet artışları görüyoruz.” ifadesine yer verilmişti.

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Ülkede ağır vasıta sürücü sayısının talep karşısında yetersiz kalması, eylül ayından bu yana ülkenin farklı bölgelerinde market raflarının boşalmasına ve benzin istasyonlarında akaryakıt sıkıntısı yaşanmasına neden oldu. Tedarik krizinin tüketim talebinin arttığı Noel dönemi öncesinde daha da büyümesinden endişe ediliyor.

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#Marks And Spencer#Perakende#Son Dakika

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