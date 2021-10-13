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İngiltere'de kriz sürüyor! Yüzde 10'unda yakıt yok

#İngiltere#Benzin#Yakıt Krizi
İngilterede kriz sürüyor Yüzde 10unda yakıt yok

İngiltere’nin başkenti Londra ve ülkenin güneydoğu bölgesindeki petrol istasyonlarının halen yüzde 10’unda akaryakıtın olmadığı bildirildi.

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İngiliz Petrol Perakendecileri Derneği (PRA) tarafından yapılan açıklamada, son haftalarda ülkede yeterli sayıda ağır vasıta sürücüsünün bulunmaması nedeniyle baş gösteren akaryakıt sıkıntısının hala belirli bölgelerde devam ettiği kaydedildi. PRA açıklamasında, ülkede nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu güneydoğu bölgesi ve Londra’da petrol istasyonlarının halen yüzde 10’unda akaryakıtın olmadığı bilgisi paylaşıldı.

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Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen PRA Başkanı Brian Madderson, halihazırda depolarında akaryakıt olmayan petrol istasyonlarının büyük çoğunluğunun ne zaman yeniden akaryakıt tedarik edebileceklerine dair bir bilgilerinin dahi olmadığını ifade etti. Madderson, “Tankerler yeni siparişlerle birlikte yetersiz kaldığından, istasyonların akaryakıtlarının hızla azaldığına dair birçok rapor var. Londra’da ve ülkenin güneydoğusunda durum ciddiyetini koruyor.” ifadelerini kullandı. Londra’daki benzin istasyonlarının rafinerilerden gelen sevkiyatlarla daha sık desteklenmesi gerektiğini belirten Madderson, “Londra ve ülkenin güneydoğusudaki benzin istasyonlarında yakıt ikmali ihtiyacı, müşteriler panikle satın aldıklarında daha da gereklidir. Çünkü bu bölgelerde istasyon başına deposu doldurulacak araç sayısı İngiltere ortalamasının üzerindedir.” dedi.

İngiltere İşletme, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede 23 Eylül’den bu yana benzinin litresi 2 pens artarak 1,37 sterlin yükseldi. Ülkede dizel benzin ise aynı dönemde 3 pens artarak 1,40 sterlin ulaştı. Böylece İngiltere’de 12 Ekim Pazartesi günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında 2013 yılının eylül ayından bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu. İngiltere’de akaryakıt krizi, İngiliz enerji şirketi British Petroleum’un (BP) 23 Eylül’de ağır vasıta sürücülerinin sayısının yetersiz kalması nedeniyle bazı benzin istasyonlarını kapatacağını açıklamasının ardından giderek büyümüştü.

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NAKLİYE ARACI SÜRÜCÜLERİNİN SAYISI YETERSİZ

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı olan nakliye aracı sürücülerinin sayısının azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ülkede gıda sektöründen, imalat ve enerji sektörüne kadar uzanan sorunlara neden oldu. Uzmanlar, ülkede nakliye sürücülerinin toplam sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor. Ülkede, Brexit ve Kovid-19 salgını sonrasındaki ağır vasıta sürücü eksikliği nedeniyle son haftalarda benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmasında sorunlar yaşanıyor. İstasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken marketlerde de et, taze sebze, meyve ve makarna gibi kuru gıda raflarının boş kaldığı görülüyor. Ülkede silahlı kuvvetler personeli, 4 Ekim'den itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlamıştı.

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#İngiltere#Benzin#Yakıt Krizi

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