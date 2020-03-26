İngiltere'de koronavirüse yönelik önlemler artırılıyor

Ülkede süpermarket ve eczanelerin dışında tüm işletmelerin kapatılması kararının ardından önde gelen süpermarket zincirleri, çalışanları ve müşterilerini salgından korumak amacıyla aldıkları önlemleri artırmaya başladı.

Sainsbury's, Asda ve Waitrose gibi çok sayıda süpermarket zincirinde güvenlik görevlileri, belli sayıda müşteriyi aralarında ikişer metre mesafe kalacak şekilde içeri kabul ediyor.

Lidl, Morrisons, Aldi, Iceland ise kasiyerler ile müşterilerin arasına bankalardaki gibi şeffaf bölmeler yerleştirdi. Söz konusu süpermarketlerde çalışanların sürekli olarak eldiven kullanması dikkati çekiyor.



KASİYERLER, MÜŞTERİLERİNDEN TEMASSIZ KARTLAR İLE ÖDEME YAPMASINI İSTİYOR

Süpermarketlerde kasalara antibakteriyel jel yerleştirilirken, kasiyerler, müşterilerinden nakit para yerine temassız kartlar ile ödeme yapmasını istiyor.

Marketlerde müşterilerin kasaya ne kadar mesafede durması gerektiğine ilişkin işaretler ve müşterileri koronavirüse ilişkin bilgilendirmeyi amaçlayan posterler olduğu görülüyor.

Artan talebi karşılamakta zorlanan süpermarket zincirleri, yakın zamanda dönemsel olarak toplam 35 bin çalışanı işe almayı planlıyor. İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı dün 422'den 465'e yükseldi. Vaka sayısı 1.452 artarak 9 bin 529 olurken, iyileşenlerin sayısı 135'e çıktı.