İngiltere’de konut fiyatları yüzde 6 arttı

Açıklamada, ülkede ortalama bir konutun fiyatının 2020 yılında 253 bin 374 sterline yükseldiği hatırlatıldı. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Halifax Direktörü Russell Galley, gelecek dönemde ekonomideki gelişmelerin konut fiyatlarını baskılayabileceğinin altını çizdi.

Galley, “Eğer İngiliz ekonomisi yenilenen karantina kararları sınırlanır, gelecek aylarda işsizlik genel olarak tahmin edildiği şekilde artarsa, 2021 yılında konut fiyatlarında aşağı yönlü baskının görülmesi olası.” ifadelerini kullandı.

Geçen ay bir diğer konut kredi kuruluşu olan Nationwide ise ülkede 2020 konut fiyatlarının ortalama yüzde 7,3 ile son 6 yılın en yüksek artışını

kaydettiğini duyurmuştu. İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ekonomiyi ve konut sektörünü canlandırmak için satışlarda emlak işlem vergisi (SDLT) muafiyeti getirilmişti. İngiliz hükümetinin emlak satın alımlarında uyguladığı bu vergi muafiyeti 31 Mart 2021'e kadar devam ediyor.

SDLT vergisi, 500 bin sterlin değerindeki bir konutta yaklaşık 15 bin sterline denk geliyor. Ülkede salgın döneminde çalışanların desteklenmesi için devreye alınan maaş destek programının bu yılın nisan ayında sona ermesiyle işten çıkarmaların artması ve 2021 yılında konut fiyatlarının düşüş eğilimi göstermesi bekleniyor.