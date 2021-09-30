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İngiltere’de konut fiyatları yüzde 10 arttı

#Nationwide#Konut Fiyatları#İngiltere
İngiltere’de konut fiyatları yüzde 10 arttı

İngiltere’de konut fiyatları 2021 yılının eylül ayında yıllık bazda yüzde 10 arttı.

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Konut finansman kuruluşu Nationwide’ın açıklamasında, ülkede konut fiyatlarının eylül ayında aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 10 seviyesinde artış kaydettiği bildirildi. Son verilerle birlikte İngiltere’de ortalama bir konutun fiyatı 248 bin 742 sterline yükselmiş oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, bir önceki ayda (ağustos) konut fiyatlarındaki yıllık bazda artışın yüzde 11 seviyesinde olduğunu hatırlatarak, eylül ayında fiyat artışında küçük bir yavaşlamanın yaşandığını kaydetti.

İngiltere’de salgının etkili olmaya başladığı 2020 yılının mart ayından bu yana konut sektörüne olan talep güçlü seyretmeye devam ediyor. Nationwide verilerine göre, ülkede konut fiyatları 2021 yılının eylül ayı itibarıyla 2020 yılının başına kıyasla yüzde 13 artmış durumda. Salgın döneminde evlerinden çalışabilme imkanına sahip insanların, aileleri ile daha geniş evlerde yaşamak istemesi, İngiliz hükümetinin salgın süresince sağladığı geçici vergi muafiyeti gibi unsurlar konut sektörüne olan talebi de güçlendirdi.

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#Nationwide#Konut Fiyatları#İngiltere