İngiltere’de konut fiyatları yüzde 1,2 arttı

İngiliz Tapu Sicil Kayıt verilerine göre ülkede 2020 yılının kasım ayından konut fiyatları yüzde 1,2 artış gösterirken, ortalama bir konutun fiyatı 249 bin 633 bin sterlin seviyesine yükseldi. İngiltere’de konut fiyatları kasım ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 7,6 yükseldi. Kasımda konut fiyatlarında en yüksek artış yüzde 4 ile başkent Londra’da kaydedildi.

İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ekonomiyi ve konut sektörünü canlandırmak için satışlarda emlak işlem vergisi (SDLT) muafiyeti getirilmişti. İngiliz hükümetinin emlak satın alımlarında uyguladığı vergi muafiyeti 31 Mart 2021 tarihine kadar devam ediyor.

SDLT vergisi, 500 bin sterlin değerindeki bir konutta yaklaşık 15 bin sterline denk geliyor. Ülkede salgın döneminde çalışanların desteklenmesi için yürütülen maaş destek programının gelecek yılın nisan ayında sona ermesiyle işten çıkarmaların artması ve 2021 yılında konut fiyatlarının düşüş eğilimi göstermesi bekleniyor.