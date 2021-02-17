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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 17:31 | Son Güncelleme:

İngiltere'de konut fiyatları Aralık 2020'de yüzde 8,5 arttı

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İngiltere'de konut fiyatları Aralık 2020'de yüzde 8,5 arttı
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İngiltere'de konut fiyatları, 2020'nin aralık ayında yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, İngiltere’de konut fiyatlarının aralıkta yıllık bazda yüzde 8,5 artış kaydettiği, bunun Ekim 2014'ten itibaren en yüksek yıllık artış olduğu belirtildi.

Açıklamada, aralıkta en yüksek artışın yüzde 11,2 ile ülkenin kuzeybatı bölgesinde kaydedildiği, konut fiyatlarının başkent Londra'da ise yüzde 3,5 seviyesinde artış gösterdiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde İngiltere'de ekonomiyi ve konut sektörünü canlandırmak amacıyla satışlarda getirilen emlak işlem vergisi muafiyeti, 31 Mart 2021'e kadar devam edecek. Vergi muafiyeti, 500 bin sterlin değerindeki bir konutta yaklaşık 15 bin sterline denk geliyor.

Ülkede salgın nedeniyle çalışanların desteklenmesi için yürütülen maaş destek programının sona ermesiyle işten çıkarmaların artması ve konut fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

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