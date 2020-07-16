İngiltere’de işsizlik yüzde 3,9 seviyesinde

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre ülkede mayıs ayında işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 3,9 seviyesini korudu. Son verilere göre ülkede toplam işsiz sayısı 1,35 milyon seviyesinde.

ONS açıklamasında şirketlerin mart ve haziran ayları arasında bordrolu çalışan sayısının 649 bin azaldığı bildirildi. Uzmanlar işsizlikteki artışın henüz resmi verilere tam olarak yansımadığını, asıl resmin hükümetin ücretli izin uygulamasını ekim sonunda bitirmesiyle ortaya çıkmasının beklendiği görüşünde.

Ekonomistlere göre bu programın son ermesiyle ekim ayından sonra ülkede işsiz sayısı 4 milyon seviyesine ulaşabilir.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Ulusal İstatistik Uzmanı Jonathan Athow, “Salgın devam ederken, istihdam piyasası da büyük orada zayıfladı. Fakat haziran ayında bu değişimin hızı yavaşladı. Fakat bu veriler son işten çıkarmaların öncesine ait.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz ekonomisi mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 19,1 daraldı. Ülke ekonomisi mart ayında yüzde 6,9, nisan ayında ise yüzde 20,4 seviyesinde daralmıştı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, en son geçen hafta ekonominin yeniden canlandırılması amacıyla 30 milyar sterlinlik bir paket açıklamıştı. İngiltere’de devletin ücretli izin programından halihazırda 9,4 milyon kişi yararlanırken, programın ekim ayının sonunda bitirilmesi planlanıyor.

Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından nisan ayında açıklanan bir raporda, İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik bozulma nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.