İngiltere'de işçi krizi için adım atıldı! Sorun devam ediyor... Geçici vize verilecek

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İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, ülkeye gelecek 300 yabancının, geçici çalışma vizesiyle gelecek yılın mart ayı sonuna kadar "ağır akaryakıt aracı sürücüsü" olarak çalışabileceği belirtildi. Halihazırda vizesi olan ve gıda nakliye araçlarında çalışan 4 bin 700 yabancı sürücünün vizesinin gelecek yılın şubat ayı sonuna kadar uzatıldığı bildirilen açıklamada, Noel döneminde artan talep nedeniyle tedarik sorunu yaşanmaması için kümes hayvancılığı alanında çalışan 5 bin 500 yabancının vizesinin de 24 Aralık'tan 31 Aralık 2021'e uzatıldığı kaydedildi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere'de 2020 yılı başında aktif olarak hizmet veren 37 bin AB vatandaşı tır ve kamyon şoförü, şu

anda 24 bin 350'e gerilemiş bulunuyor. Uzmanlar, İngiltere'de nakliye şoförlerinin sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtirken, İngiltere'de silahlı kuvvetler personeli, bugünden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başladı.

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İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlıyor. Ülkede, Brexit ve salgın sonrasındaki ağır vasıta sürücü eksikliği nedeniyle son haftalarda, benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmasında sorunlar yaşanıyor. İstasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, marketlerde de et, taze sebze, meyve ve makarna gibi kuru gıda raflarının boş kaldığı görülüyor.

AKARYAKIT SORUNU DEVAM EDİYOR

İngiltere'de Petrol Perakendecileri Derneği (PRA), benzin istasyonlarında akaryakıt tedarikine ilişkin sorunların ülkenin güneydoğusu ve başkent Londra'da devam ettiğini ancak ülkenin geri kalanında neredeyse sona erdiğini duyurdu. PRA'dan yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusu ve Londra'daki benzin istasyonlarının beşte birinden fazlasında akaryakıtın halen bulunmadığı, İskoçya, Galler ve iç bölgelerde akaryakıt krizinin neredeyse sona ermek üzere olduğu belirtildi.

Açıklamada, İngiltere'nin en yoğun nüfusuna sahip Londra ve güneydoğu bölgesinde 3 Ekim itibarıyla istasyon depolarının yüzde 22'sinde akaryakıtın

olmadığı, bunun İskoçya, Galler ve iç bölgelerde yüzde 6 seviyesine kadar gerilediği kaydedildi. Ülkedeki 8 bin benzin istasyonundan 5 bin 500'ünü temsil eden PRA'nın başkanı Brian Madderson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yakıt hala Londra ve güneydoğuda en çok ihtiyaç duyulan pompalara gitmiyor." ifadesini kullandı.

Madderson, özellikle ülkenin güneyindeki akaryakıt tedarik problemine tüm paydaşlarla bir çözüm bulunamamış olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını aktardı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hafta sonu yaptığı açıklamada, ülkede nakliye sektörünün içinde bulunduğu durumu aylardır bildiğini, tedarik zinciri sorunlarının Noel'e kadar devam edebileceğini söylemişti.

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SİLAHLI KUVVETLER PERSONELİ, BENZİN İSTASYONLARINA AKARYAKIT TAŞIMAYA BAŞLADI

İngiltere'de silahlı kuvvetler personeli, bugünden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başladı. İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlıyor. Ülkede, Brexit ve salgın sonrasındaki ağır vasıta sürücü eksikliği nedeniyle son haftalarda benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmasında sorunlar yaşanıyor. İstasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, marketlerde de et, taze sebze, meyve ve makarna gibi kuru gıda raflarının boş kaldığı görülüyor.

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