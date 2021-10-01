İngiltere’de imalat sanayi üretimi eylülde hız kesti

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Ekonomistlerin beklentisi ise eylül ayında sanayi PMI verisinin 56,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Öncü veri olarak kabul edilen PMI verilerinde 50 seviyesini üzeri büyümeyi, bu seviyenin altı ise daralmayı temsil ediyor. Son verilere göre, İngiltere’de imalat sanayisinde şubat ayından bu yana en düşük performans görülmüş oldu.

Uzmanlara göre, İngiltere’de eylül ayında imalat PMI verisindeki yavaşlamada, nakliye araç sürücülerinin sayının talep karşısında yetersiz kalması nedeniyle yaşanan aksaklıklar etkili oldu. Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktörü Rob Dobson, üretimde büyüme ve yeni siparişler azalırken maliyetlerin ve satış fiyatlarının yükselmesi nedeniyle ülkenin “stagflasyon dönemine girme riski” ile karşılaşabileceğini bildirdi. İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen hafta yaptığı açıklamada bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 4 seviyesine yükselmesinin beklendiğini bildirmişti.