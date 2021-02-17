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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 15:17 | Son Güncelleme:

İngiltere'de enflasyon yükseldi!

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İngiltere'de enflasyon yükseldi!
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İngiltere'de yıllık bazda enflasyon oranı yüzde 0.7 artış kaydederken, aylık bazda bakıldığında ise yüzde 0.2 düştü.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ocakta yıllık bazda yüzde 0,7 artış kaydettiği, aylık bazda ise yüzde 0,2 düştüğü belirtildi.

Ülkede Aralık 2020'de TÜFE, yıllık bazda yüzde 0,6 artmıştı.

Açıklamada, ocakta yıllık bazdaki enflasyon artışında giyim, gıda ve mobilya fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu kaydedildi.

ONS Uzman Yardımcısı Jonathan Athow, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Aralık 2020'de yatak ürünleri ve oturma gruplarında yapılan indirimlerin bu yılın ocak ayında devam etmemesinin enflasyondaki artışta etkili olduğunu vurguladı.
Uzmanlar, 2021 sonunda enflasyonun İngiltere Merkez Bankası'nın hedeflediği yüzde 2 seviyesinin üzerine çıkabileceğini belirtiyor.

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