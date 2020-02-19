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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.02.2020 - 14:11,Son Güncelleme:/

İngiltere'de enflasyon yükseldi

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İngiltere'de enflasyon yükseldi

İngiltere'de TÜFE, ocakta yüzde 1,8 artış kaydederek son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiltere'de enflasyon, geçen ay yüzde 1,8 artış kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 1,8 artış kaydederek son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyon, bir önceki ay yüzde 1,3 seviyesindeydi.

Ekonomistlerin beklentileri, enflasyonun geçen ay yüzde 1,6 artış göstermesi yönündeydi.

ONS açıklamasında, ülkede yılın ilk ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde artış göstermesinde artan yakıt ve konut fiyatlarının etkili olduğu belirtildi.
İngiltere'de enflasyon, halen İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yüzde 2 hedef seviyesinin altında seyrediyor.

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