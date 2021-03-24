İngiltere'de enflasyon geriledi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede yüzde 0,72 olan enflasyonun, şubatta yüzde 0,4'e gerilediği belirtilerek, enflasyonun düşüşünde giyim ve ikinci el araç fiyatlarındaki azalışın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ONS Analisti Jonathan Athow, normal koşullarda şubatın enflasyonda artışın yaşandığı bir ay olduğunu belirterek, "Salgının etkisiyle standart mevsimsel hareketler bozuldu." ifadesini kullandı.

Pantheon Macroeconomics'in İngiltere Ekonomisti Samuel Tombs ise şubat ayındaki gerilemeye karşın bu yılın geri kalanında enflasyonun yüzde 2 seviyesini aşmasını beklediğini kaydetti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), 2021'in bahar aylarında enflasyonun BoE'nin hedef seviyesi olan yüzde 2'ye doğru yükselmesinin beklendiğini açıklamıştı.

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