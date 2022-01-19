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HABERLEREkonomi Haberleri

İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde

#İngiltere#Enflasyon#Zirve
İngilterede enflasyon 30 yılın zirvesinde

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) tarafından açıklanan verilere göre ülkede Tüketici Fiyat Endeksi, aralık ayında yüzde 5,4'e yükseldi. TÜFE kasımda yüzde 5,1 seviyesindeydi.

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İngiltere'de enflasyon yüzde 5,4 ile yaklaşık 30 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

İngiltere Merkez Bankası, Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) nisan ayına kadar yüzde 6'ya yükselmesini beklerken, bazı analistler, hükümetin artan ısınma maliyetlerini sınırlamak için enerji sektörüne kaynak aktarmaya karar vermedikçe, bunun yüzde 7'ye ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Yükselen enflasyonda petrol fiyatlarının varil başına 80 doların üzerine yükselmesi de etkili oldu. Düşük gelirli ailelere artan maliyetlerle başa çıkabilmeleri için fon sağlama konusunda yoğun baskı altında kalan yönetim için tek olumlu işaret, Ulusal İstatistik Ofisi'nin TÜFE'deki aylık artışta düşüş eğilimi bildirmesi oldu.

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HEDEF YÜZDE 2 ENFLASYON

Ülkede ürünlerin maliyeti yüzde 6,9 artarken hizmetlerde yaşanan artış yüzde 3,1 seviyesinde kaldı. Bu da küresel mal tedarik sıkıntısı azalmaya başladığında enflasyon oranının Banka'nın hedefi olan yüzde 2 seviyesine keskin bir şekilde geri düşebileceği umudunu verdi.

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Aralık ayında faiz oranını yüzde 0,1'den yüzde 0,25'e yükselten İngiltere Merkez Bankası'nın şubat ayında da faizi yüzde 0,5'e çıkarması bekleniyor. Analistler, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranını bu yıl içinde yüzde 1'in üzerine çıkarmasını bekliyor.

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